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乳房「3自摸」趨吉避凶 各階段檢查時機出爐

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

根據台灣國民健康署統計，2018年平均每4分31秒，就有一人罹癌，相較於2017年的癌症時鐘，快轉了11秒，癌症中又以乳癌為女性好發十大癌症之首，花蓮慈濟醫院乳房醫學中心團隊，教大家「學會自摸 趨吉避凶」的乳房自我照護。

乳房自我檢查 3步驟「看觸臥擰」

個管師蘇慧如表示，第一步驟，面對鏡子查看乳房大小是否一致、兩乳曲線有無對稱或乳房皮膚是否出現脫皮、凹陷、橘子皮樣、紅腫潰瘍等；第二步驟，伸出食指、中指、無名指，以三指指腹從乳頭開始，由內向外檢查三至四圈，感覺是否有不正常的腫塊、增厚或凹凸不平，注意檢查範圍除了乳房外，還包括左右兩側鎖骨下、胸骨中線、肋骨下緣及腋下。

進行第三步驟躺臥的自我檢查時，需平躺外，肩下墊一個小枕頭，手置於腦後，和站著時相同的檢查方式，另一手以指腹按壓，檢查整個乳房範圍是否有硬塊後，再將手臂上舉，輕輕用手指摸腋下是否有淋巴結腫大，最後再以大拇指與食指壓擠乳頭，檢查有無異常分泌物。

生活中多摸防癌 避免錯過黃金期

乳癌初期症狀大部份是無痛性腫塊，蘇慧如個管師指出，定期「自摸」更能及早發現，而且自我檢查時還有時機。一般女性可在每月月經後一星期做自我檢查；停經、更年期、懷孕婦女等，只要每月固定一天進行自我檢查即可。

乳癌初期無感 定期篩檢很重要

個管師羅玉杏表示，除了自我檢查外，也能透過乳房超音波與乳房攝影做定期篩檢，能幫助女性朋友發現自我檢查摸不到的異常，而現在國健署提供45歲至69歲婦女或40歲至45歲且二等親以內親屬有乳癌家族史者，每兩年一次免費乳房X光攝影檢查。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51798


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https://www.healthnews.com.tw

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