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身體莫名疼痛恐是「公主病」醫師建議做運動舒緩

記者王思慧／花蓮報導
門諾醫院復健科醫師郭惟致表示，若身體有不明疼痛，可能是俗稱公主病的「纖維肌痛症」。圖／門諾醫院提供
門諾醫院復健科醫師郭惟致表示，若身體有不明疼痛，可能是俗稱公主病的「纖維肌痛症」。圖／門諾醫院提供

台灣花蓮一名40歲的陳小姐平時無不良嗜好，是標準上班族，但最近身體多處出現疼痛，影響睡眠品質，從婦產科看到神經科都找不出病因，直到復健科醫師確認是俗稱公主病的「纖維肌痛症」。醫師提醒，若有不明原因疼痛，有可能是腦部或肌肉出現問題，適時伸展做運動就能緩解疼痛。

門諾醫院復健科醫師郭惟致表示，「纖維肌痛症」比較接近腦部的疾病，是腦部的皮質有不正常的放電，讓身體誤以為一般的感覺是痛覺；治療要打破痛覺循環的迴路，像是用神經痛的藥物，阻斷循環，加上有氧運動與輕緩的運動，對於治療有幫助。

影片來源：聯合新聞網

郭惟致指出，公主病成因不明，推測是壓力大、曾經有創傷、運動傷害等，病人疼痛有3個月以上，有難確認的痛點，儀器、抽血都檢查不出什麼原因，就有可能是纖維肌痛症。

此症會稱為公主病，郭醫師說，是因為身體一碰就痛，一般人能做的動作，患者一做就很不舒服，容易「唉唉叫」。像是求診的陳小姐，認為是工作壓力、久坐久站，肌肉很緊繃，檢查沒有神經壓迫等，因此醫囑做運動舒緩，用藥物輔助治療。

她提及，若有民眾有類似症狀，除了給醫師診斷外，做運動時不要做到太操勞的程度，每天可以選一小段時間留給自己，做輕鬆的活動，像是做瑜伽、冥想、聽音樂等，達到放鬆的效果。

物理治療師王志銘說，若要伸展身體右邊的話，右手可抓住椅子下緣或椅背，把肩膀固定住，再伸起左手將頭往左邊傾，拉伸脖子右側的肌肉，讓肌肉放輕鬆。若想拉伸脖子右後方，一樣右手固定住，將頭往左轉45度，左手將頭往左下壓，皆停留20至30秒時間，簡單的動作坐在辦公室也能實行。

門諾醫院物理治療師王志銘表示，可將頭轉45度，一隻手將頭輕往下壓，皆停留20至3...
門諾醫院物理治療師王志銘表示，可將頭轉45度，一隻手將頭輕往下壓，皆停留20至30秒時間，簡單的動作坐在辦公室也能實行。圖／門諾醫院提供
門諾醫院物理治療師王志銘說，簡單的拉伸動作就能有效舒緩身體疼痛。圖／門諾醫院提供
門諾醫院物理治療師王志銘說，簡單的拉伸動作就能有效舒緩身體疼痛。圖／門諾醫院提供

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