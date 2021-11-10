老人排斥戴假牙？醫師推薦經濟舒適的選擇

柳營奇美醫院口腔膺復科醫師黃鈺芬表示局部活動假牙重建，搭配少數植牙輔助，可以幫助老人家解決假牙不適問題。(圖：柳營奇美醫院提供)

配戴假牙的老年人口有增加趨勢，台灣 柳營奇美醫院口腔膺復科醫師黃鈺芬表示，除了全口無牙以外，局部缺牙的假牙製作方式大致上分成局部活動假牙、固定式牙橋以及植牙等三大類。其中固定式牙橋和植牙可以提供病人較好的咀嚼力以及美觀，但有些患者因身體疾病或是口腔狀況不適合手術，或是因為經濟因素考量而選擇使用局部活動假牙重建，搭配少數植牙輔助，增加固定力和穩定度，也可減緩植牙周圍骨頭的吸收。

黃鈺芬說，這種方案是由於局部活動假牙沒有牙根支撐，咬合力部分會由無牙嵴和軟組織支撐，吃東西的力量會比植牙或是固定式牙橋小，齒槽骨也會因沒有牙齒支撐每年會有吸收狀況，因此常造成牙床的萎縮，活動假牙不穩定、不合，產生不適感或口腔潰瘍的問題。對於遠端缺牙較多的病人來講，由於缺牙的範圍較大，咀嚼時無牙區域的沉降量會較多，咀嚼時較容易會有沉降感以及壓痛的狀況。

考量經濟因素或是口腔條件不允許大範圍的植牙，可以考慮在傳統活動假牙的基礎下加上少數的植牙來輔助，植牙會接上類似鈕扣的裝置和活動假牙扣在一起，患者配戴後的滿意度和舒適度都明顯提高很多。另外，局部活動假牙會有金屬鉤子影響美觀，也可以利用植牙來減少金屬鉤子的設計而增進美觀。

黃鈺芬指出，缺牙的治療計畫會因為病人自身的骨頭條件、身體狀況、年齡、過去戴活動假牙的經驗等而改變，若本身已經佩戴傳統活動假牙而不適應的患者，應該與醫師討論如何改善目前狀況擬訂定適合的治療計畫，並遵循假牙的配戴和清潔方式，定期回診檢查人工植牙套件有無需要更換，而不是一昧地使用假牙黏著劑，這樣才能讓假牙發揮正常功能，維持長輩良好的生活品質。

黃鈺芬提醒，在臨床上，長輩常常因未確實配戴活動假牙而感到不適，導致食物因無法得到適當咀嚼造成消化不良，甚至改吃流質食物來代替正餐，長時間下來影響日常生活及身體健康。其實長輩會排斥配戴假牙，大部分原因在於假牙的固持力和穩定度變差，造成牙床疼痛影響到使用的意願。另外，缺牙也會影響長輩們的自信變成不愛出門也不愛開口說話，增加失智 、認知退化的風險。