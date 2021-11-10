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音樂老師「踝」抱希望 手術後恢復行走、正常彈琴

卜敏正
許女到嘉基手術前雙踝內翻變形(左)，經切骨矯正手術後已可正常行走(右)。(圖：嘉義基督教醫院提供)
許女到嘉基手術前雙踝內翻變形(左)，經切骨矯正手術後已可正常行走(右)。(圖：嘉義基督教醫院提供)

34歲許姓音樂老師七年前意外受傷，造成脊椎骨折、雙下肢開放性骨折，就醫手術後遺症是行走功能受限、彈琴腳踩不便，三年前轉到台灣嘉基骨科就診，經過切骨矯正踝關節歪斜及韌帶轉位手術後，復健至今已恢復行走功能，腳踝也可正常踩踏板。

許女表示，過去除了在學校上課、音樂教學，也喜歡運動，七年前意外受傷後傷心不已，就醫期間連躺著、坐起來都非常痛，在他院開刀數次後雙腳依然彎曲，走路時足踝扭動，不僅影響美觀，行走時不便，彈琴也不方便，讓她內心難過、壓力非常大。

「當時真的是『踝』抱希望！」她說，三年前她的學生家長表示，家人腳踝受傷到台灣嘉義基督教醫院，找骨科腳踝專科醫師羅勝彬治療，復元狀況相當好，她「踝」抱著希望找到羅醫師，終於讓她的腳踝重生。

許女說，經過兩次手術、長期復健，腳踝功能已恢復近九成，雙腳已經是直的、行走良好，彈琴時也能正常踩踏板。

羅勝彬表示，當年術前檢查發現許老師因脊椎骨折並神經受損，導致外翻及背屈力量受損，在X光以及斷層掃描顯示，雙腳創傷性關節炎併關節歪斜，原本關節融合術是標準治療方式，但考量患者職業，若採關節融合術，關節無法活動，將導致鋼琴演奏上不便。

羅勝彬說，踝關節炎治療分很多種，關節融合術為標準做法，患者若年輕且踝關節經評估後並未完全磨損，可經由切骨矯正及韌帶轉位，讓病患關節重新恢復正常功能。

羅勝彬指出，經研究許姓患者狀況，決定採取切骨矯正來矯正病患的踝關節歪斜，另神經受損導致韌帶力量不佳，踝關節外翻及背屈力量受損這方面，則是採取韌帶轉位手術，藉此達到關節力量平衡，進而恢復行走功能。

許姓音樂老師表示，手術復元至今雙腳恢復9成、行走良好，彈琴時也能正常踩踏板，讓音...
許姓音樂老師表示，手術復元至今雙腳恢復9成、行走良好，彈琴時也能正常踩踏板，讓音色更美。(記者卜敏正／攝影)

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