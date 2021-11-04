未婚女罹乳癌 先凍卵再化療 自然受孕有可能

(取材自健康醫療網)

一名28歲女姓罹患三陰性乳癌，考量單身未婚，因此在化療前先接受凍卵保存，並搭配停經針劑，以保護卵巢做日後自然受孕的可能。台灣澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，在一併做好患者的卵巢及凍卵保存後，接受化療，乳癌瘤也順利萎縮，等到後續持續化療後，萎縮到不見蹤影，再做保守性的腫瘤 殘跡清除，可望能保留下完整乳房。

三陰性乳癌屬惡性乳癌 得經完整治療計劃

這名女性在三個月前自行摸到左側乳房有硬塊，就醫檢查後發現腫瘤已達3.4公分，再經切片化驗，確診為三陰性乳癌。陳豐仁主任指出，患者經基因檢測 ，發現是來自母親遺傳，屬於先天基因突變，加上三陰性乳癌是ER、PR、Her2都呈現陰性，屬於最惡性乳癌，荷爾蒙治療或標靶治療恐都無效，得經由完整的治療計劃，先化療將乳癌腫瘤萎縮。

陳豐仁主任說明，經安排患者為日後自然受孕做足準備後，也透過個案管理師、社工師、營養諮詢、心理師 諮商等協助，並加入病友群組，在許多病友分享過去經驗下，讓患者在充分的心理準備下接受後續的治療計劃，經第一天先接受抑制血管增生的藥劑，讓腫瘤血管正常化，促使第二天化療藥物更容易進入腫瘤細胞，經化療兩個流程，乳癌腫瘤已縮小為1.7公分。

基因突變乳癌患者 接受藥物治療可提高存活率

預計再做六個療程的化療，就有機會讓乳癌腫瘤完全萎縮，留下的腫瘤殘跡再以手術清除，保留完整的乳房，這也是目前乳癌治療的最好選擇。陳豐仁主任強調，像類似高風險的先天BRCA1/2基因突變乳癌患者，若再接受對抗基因突變的藥物治療，三年無病存活率可以提高8.6%，復發風險下降39%，未來隨著醫療進步，加入新的檢驗方式還有藥物治療，更往治癒乳癌的目標邁進一步。

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資料來源：健康醫療網

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