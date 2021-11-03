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婦人起床後天旋地轉 醫師替她轉轉脖子就好了

記者黃寅／台中報導
一名婦人日前起床突然頭暈，檢查罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」經神經內科醫師孔勝琳為她施行「耳石復位術」，僅10多分鐘就讓她痊癒。圖／長安醫院提供
一名婦人日前起床突然頭暈，檢查罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」經神經內科醫師孔勝琳為她施行「耳石復位術」，僅10多分鐘就讓她痊癒。圖／長安醫院提供

一名婦人日前起床突然頭暈、差點跌倒，站起來時更是感覺暈眩的天旋地轉，醫師診斷她罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」，也就是俗稱的耳石症。經過為她施行「耳石復位術」，不需吃藥，僅10多分鐘就痊癒；婦人驚奇的說：「脖子扭一扭就不暈了，好神奇」。

台灣長安醫院經神經內科醫師孔勝琳說，耳石症是人類盛行率最高，也是門診最常見造成暈眩發作的原因。典型的症狀是患者會在改變姿勢的同時，例如躺下去、坐起來、翻身時，或轉頭時的那一瞬間，誘發持續幾秒鐘至2分鐘的嚴重天旋地轉暈眩，並可能伴隨嚴重噁心、嘔吐、心悸及冒冷汗等症狀。

他說，治療方面，最有效且治本的方法為「耳石復位術」透過專業判斷，快狠準找出是哪條半規管裡卡了耳石，之後順著半規管的方向引導耳石，將耳石倒出半規管，患者就立刻不暈了。

孔勝琳說，暈眩是許多患者長期嚴重的困擾，建議有暈眩困擾的患者，尋求專業的神經科專科醫師診治，確切診斷，以排除嚴重中樞性因素如腦瘤，腦中風，腦脊髓液外漏等所造成的暈眩，並針對真正病因，有效治療才是上策。

若暈眩是耳石症所致，吃止暈藥只能治標不治本，只是多讓身體承受化學藥物的負擔而已。有效的耳石復位術才是真正快速，且可立即見效的根本治療。

台灣 中風

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