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爬樓梯會喘 20歲女查出心房中膈缺損

王駿杰
術後超音波與胸部X光顯示心房中膈缺損關閉器於適當位置。（圖：院方提供）
術後超音波與胸部X光顯示心房中膈缺損關閉器於適當位置。（圖：院方提供）

台灣一名60歲黃姓婦女先前因健康檢查發現心臟擴大，近期活動發現偶爾微喘，至新竹台大分院新竹醫院心臟科門診檢查，醫師診斷為心房中膈缺損；另一名20多歲女子則因心雜音與爬樓梯微喘，也被診斷為心房中膈缺損。2人經由新竹台大分院小兒部醫師傅俊閔安排心導管手術，順利關閉心房中膈缺損，手術後皆恢復良好，目前持續於門診追蹤。

傅俊閔表示，正常人左心房與右心房互不連通，由心房中膈隔開。若心房中膈有破洞，就稱心房中膈缺損，這是一種「先天性心臟病」；心房中膈缺損會造成血液經此破洞從左心房流到右心房、右心室再到肺動脈，導致右心室與肺動脈擴大而產生活動耐受性降低、容易喘等右心室衰竭症狀，甚至可能導致肺動脈高血壓等嚴重併發症，需要積極治療。

然而，大多數心房中膈缺損的人在年輕時可能沒有明顯症狀，或健檢時僅發現輕微心雜音，隨著年齡增長才出現較明顯症狀，因此有些人到成年，甚至中老年後才被診斷出有心房中膈缺損。

傅俊閔說明，心房中膈缺損，可根據缺損所在之解剖位置分類。其中，第二型心房中膈缺損可利用心導管手術將其關閉，效果好且恢復快，只有腹股溝會有個小傷口。其他型的心房中膈缺損則因為破洞位置較不適合關閉器放置，仍有可能需要傳統手術治療。

新竹台大分院小兒心臟科團隊於心導管室執行心導管術式。（圖：院方提供）
新竹台大分院小兒心臟科團隊於心導管室執行心導管術式。（圖：院方提供）

高血壓 台灣 心臟病

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