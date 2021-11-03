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三高沒顧好 心臟也受傷？心腎潛藏的「微」險關係

健康醫療網／記者陳蘊晨報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

李伯伯一直有三高問題，但自認控制得宜，所以降血壓的藥沒有固定在吃，並且覺得自己狀況好也很少定期回診，儘管前一陣子血壓偏高，但因沒什麼症狀就不以為意。直到最近剛滿65歲的李伯伯，剛好知道附近診所有提供65歲民眾免費年度健檢，進一步檢查結果才發現腎臟功能惡化，可能罹患慢性腎臟病，醫師提醒盡快至大醫院進一步檢查。李伯伯和家人們都嚇一大跳，平常除了血壓偏高外，並沒什麼特別不適症狀，為何會突然腎臟出問題呢？高血壓會跟腎臟病變有什麼關聯性嗎？

血壓控不好 小心腎臟病變是主因

台灣新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，高血壓對心臟健康的危害容易聯想，但許多患者卻忽略高血壓對腎臟功能的影響。洪惠風醫師說明，當血壓高的時候，流到腎臟的血流壓力相對增加。因此，當負荷的血流量是無法承受的狀況，就會開始對血壓變化十分敏感。這樣的敏感現象，使得血壓不足也會有腎臟缺氧壞死的危機、血壓過高也會造成腎臟壓力過重而產生損傷。更遑論腎功能不佳也會影響心臟的惡性循環，若輕忽定期監測三高狀況，及早照護腎臟的重要性，恐增加罹患心臟疾病風險，增加後續照護的困難。

輕忽三高與腎臟關係 心血管疾病恐上身

洪惠風醫師表示，在門診中常常遇到這樣的情況，很多是由高血壓引發的腎臟問題，後來導致心血管疾病的病患。許多病患都有三高病史，但卻不知道自己的腎臟功能不好或是有潛在心血管疾病，其實血壓控制跟腎臟疾病和心血管疾病等都息息相關。

洪惠風醫師進一步解釋，高血壓、高血脂、高血糖會傷害腎臟，進而併發中風或心肌梗塞的高風險。高血壓患者長期不好好控制血壓狀況，就容易引發腎臟疾病，當腎臟功能失常缺損，腎臟不好會影響許多代謝毒素的清除、造成貧血、血管鈣化、代謝異常及營養不良等併發症，嚴重一點還會使血管容易硬化及栓塞，增加中風或心肌梗塞的風險。

養成每天量血壓 定期測腎功能

洪惠風醫師提醒，三高病友應特別注意平日的控制與定期回診追蹤，及早預防腎臟病、心血管疾病發生。有三高病史的患者建議定期檢測尿蛋白、或是透過抽血觀察eGFR指數是否異常，有助及早發現腎功能是否損傷的參考依據。

三高患者在飲食、運動與藥物各方面也要做相關的配合，若有其他症狀，要特別警惕並及時就醫診治。此外，每天都要量血壓，一旦發現血壓異常升高，甚至難以控制，務必到醫院檢查是否血壓或腎臟功能出了問題。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51785

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