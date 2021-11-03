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躁鬱症為什麼要持續治療？為了避免復發傷腦

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「我現在感覺好好的，為什麼還要繼續吃藥？」、「我每天都要吃藥，好煩喔，能不能不要再吃藥？」在台灣馬偕紀念醫院一般精神暨身心科主任柯凱婷的診間，常有躁鬱症患者提出上述問題、抱怨，每當面對患者質疑，她總是耐心講解，並讓患者了解，躁鬱症主要是大腦神經傳導物質失衡、神經系統運作不穩定造成，因此容易反覆發作，長期下來，大腦也會受損，智力、認知功能都可能退化減退，反覆發作的情況下有些患者無法繼續工作，所以規律用藥、預防復發的重要性不言可喻。

柯凱婷醫師：「躁鬱症患者藥物治療可以使症狀改善，回歸正常情緒與腦部功能，穩定期時就跟一般人一樣，因此很希望患者可以堅持服藥避免發病。目前藥物的選擇多樣，也有長效針劑的治療形式，讓患者多一種服藥的選擇」每月一針的長效針劑選擇，增加了服藥的隱私性與便利性，一個月一次的針劑，也減少一般使用口服藥時每天必須面對生病這件事的情緒，無形中減少了排斥治療的情形。

躁鬱症發作 患者情緒常暴起暴落

「70%-80%的躁鬱症患者會經歷憂鬱症發作。」柯凱婷主任指出，躁鬱症包含輕躁症、躁症、憂鬱症等多種表現，這些表現會輪流出現，在輕躁症時期，往往「個性改變，變得外向愛社交、很有活力、變得不太需要睡覺」，且很有自信，也較容易衝動、與人發生爭執，或出現大量購物、不理性投資等行為。由於輕躁症使得自我感覺良好，這時多半不會主動就醫，輕躁症患者若長時間睡眠不足，大腦過度活躍，可能演變成躁症，會開始產生誇大幻想，例如認為自己有超能力或是有病人認為自己有預言能力，同時也可能出現被害妄想或過度衝動狂妄，在在網路或現實生活中不斷發生言語或肢體的人際衝突。

躁症過後，患者可能陷入憂鬱症階段，情緒就會陷入低落自責，失去活力的痛苦深淵，由於躁期和鬱期的各項症狀，會對人際、親密關係造成負面衝擊，這也讓患者內心飽受痛苦，尤其當患者反覆發作後，人際的支持力會越來越薄弱，越來越不利於患者的穩定。

長效針劑用藥 穩定度、便利性獲改善

在躁鬱症治療與復發防治方面，目前有多種藥物可以運用。柯凱婷主任分析，治療躁鬱症主要有三大類藥物：第一類叫鋰鹽，主要功能在穩定神經。第二類稱為情緒穩定劑，屬於一種抗癲癇的藥，功能也是在神經穩定。第三種為多巴胺抑制劑，也稱為抗精神病藥物，可抑制幻想、幻覺，對神經穩定也有效果。

在多巴胺抑制劑當中，除了口服藥物，現在也有每月一針的抗躁鬱症長效型針劑可供選擇，根據柯凱婷主任的觀察，長效型針劑有助提升治療穩定度，也可減少患者長期吃藥所產生的疲乏感。此外，使用長效型針劑不需經由腸胃吸收，可避免藥物讓腸胃不舒服等問題，患者跟家屬都不用斤斤計較要在餐後或餐前用藥，或隨時提醒自己出門要記得帶藥，用藥便利性自然提升許多。

躁鬱症患者規律用藥，才不會一再傷腦！

柯凱婷主任再次提醒，躁鬱症患者即使處於輕躁期，整體感覺很良好，但為了避免後續更嚴重的躁症或憂鬱症折磨，也建議接受治療，如此才不會讓身心持續受損，大腦功能也可受到保護，較不會一再受到損傷。

【延伸閱讀】

疫情三級期間 給思覺失調與躁鬱症患者的就診建議

疫情引發情緒浮躁不安 身心科醫師憂：自律神經失調恐暴增

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51787

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