心臟病未控制好又開車久坐 男子肺栓塞險喪命

亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名60歲男性日前送貨時突然呼吸猛喘，醫師透過心臟超音波檢查，發現他的右側心臟壓力上升，並壓迫左側心臟，立即再以電腦斷層檢查，顯示雙側嚴重肺栓塞，立即透過「超音波震碎血栓導管」治療，打通血管後情況才改善，經持續服用抗凝血藥物，運動能力也順利恢復正常。

台灣亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟指出，患者從事汽車 零件買賣，送貨過程突然覺得呼吸喘，趕緊至家醫科門診，經轉介至心臟內科透過心臟超音波檢查發現，他的右側心臟壓力上升，且壓迫左側心臟，判斷狀況不單純，又再轉往急診進行電腦斷層檢查，確診為雙側嚴重肺栓塞。經緊急放置雙側超音波震碎血栓導管治療後，才脫離險境。

他說，由於患者有心血管疾病 ，卻沒有良好控制，加上可能工作 需要長時間開車久坐，導致嚴重靜脈栓塞，常見症狀為下肢腫脹、疼痛。但若是深部靜脈的血栓隨著血液流回右心房、右心室，再被送到肺動脈，就會演變成肺動脈血栓阻塞，血液無法進行氣體交換，進而出現呼吸喘、胸痛、呼吸困難等症狀，引發致命性危機。

張育晟說，輕微深部靜脈阻塞可先使用口服抗凝血劑治療，再嚴重者，則需住院使用針劑抗凝血劑，但患者屬於情況最危急的深部靜脈及肺栓塞，必須考慮透過導管方式介入處理，可透過超音波震碎血栓導管治療，在局部麻醉下將導管直接由下肢靜脈延伸置放於肺動脈，再以超音波的能量配合溶栓藥物震碎血栓，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，可大幅降低出血風險。

他提醒，血栓患者術後應按時服用溶血栓藥物，需要時平時可穿著彈性襪，以支撐靜脈避免發生靜脈鬱積；也盡量降低長期站立、久坐、久蹲、臥床不動的時間，同時不得穿著過緊的腰帶、衣褲，並定期回門診追蹤，才能降低深度靜脈栓塞再次發生的機率。