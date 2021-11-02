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脂肪瘤需要切除嗎？醫列「3條件」符合快就醫

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

陳伯伯今年80歲，有高血壓及冠狀動脈心臟病，曾在十多年前接受心臟支架手術，大約六年前在右胸側壁皮膚摸到一無痛的腫塊大約5公分左右，由於沒甚麼不舒服，門診醫師建議可以先觀察，於是伯伯與這個腫瘤和平共存了六年，最近感覺腫塊有變大，下定決心到醫院接受手術切除，經病理檢查是良性脂肪瘤，讓陳伯伯及家屬如釋重負。

皮下脂肪瘤 多與遺傳有關

臺中榮總嘉義分院整形外科朱俊旭主任說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，摸到一個或多個卵圓形、可滑動的小腫瘤。比較常出現在40到60歲的中年人，此可能與遺傳有關連，通常大多沒什麼症狀。

朱俊旭主任補充，多數患者並不需要特別治療，但若是出現在軀幹部位，通常位置略深且與肌肉筋膜可能有沾黏；此外，雖然多為良性，但是隨著腫瘤慢慢長大，依據文獻顯示可能有1%的機率是惡性脂肪肉瘤。

脂肪瘤3情形 可考慮手術切除

朱俊旭主任建議，皮下脂肪瘤若有已下三種狀況，建議可考慮手術切除：一、有症狀造成不舒服時：例如腫瘤的位置剛好壓迫到神經，造成觸痛等不舒服；二、發現腫瘤逐漸長大狀況：擔心有轉變成惡性的可能時。三、影響美觀時：多數單個小型皮下脂肪瘤，可能患者不說都沒人知道，但是隨著時間慢慢變大可能會影響皮膚外觀，有些人甚至在同一肢體上，可能長了大大小小超過20顆脂肪瘤，確實影響了肢體的外觀時。

朱俊旭主任提醒，四肢的小腫瘤可考慮局部麻醉，在門診即可手術處理；若是在軀幹部位或是比較大顆的皮下脂肪瘤，即要考慮及評估全身麻醉住院手術切除，而所有切除的檢體都會送病理檢查，來確認認是良性或惡性腫瘤，再評估是否需進一步治療或追蹤。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51758

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