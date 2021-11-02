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「肺纖維化」不可逆 這些常見致病因素要注意

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或者「肺纖維化」，此是因為患者肺部間質產生纖維化病變，會使肺部外觀或肺部電腦斷層影像如同菜瓜布般，出現一絲一絲的纖維而得名。

病初期症狀不明顯 致死率高

台灣臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任、胸腔內科傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；早期表現沒有非常專一性的症狀，很多患者可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。

纖維化不可逆 早期診斷是關鍵

到了中期，患者會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；如果發展至晚期，肺部會因進展性的纖維化而失去彈性、影響氣體交換，最終使病人發生呼吸衰竭甚至死亡。由於纖維化產生後無法逆轉，因此早期發現、早期介入診斷及治療，至關重要。

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資料來源：健康醫療網

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