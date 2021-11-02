靜脈曲張不理 小心要你命 注意這些「典型警訊」

（圖：健康醫療網提供）

60歲的廚師張先生下肢嚴重靜脈曲張，本來不想理會，但越來越癢、脹、痛，尤其是左小腿，稍微碰到就出血，而且很難癒合，生活上不勝其擾，除了太難看，不敢穿短褲，也因為時常出現傷口，才下定決心就診，經微創手術移除發炎靜脈後，終於消除滿腿的「蚯蚓」。

久站是最大因素 別置之不理

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川表示，久站是靜脈曲張最大的原因，像餐飲業、百貨服務員、髮型設計師、空姐、賣場人員、護理人員等常久站的人，較容易罹患靜脈曲張。

而若發現自己有靜脈曲張症狀時，最好是趕快就醫處理，在臨床上，有些嚴重的靜脈曲張者因血液回流不良造成深層靜脈栓塞，更嚴重者還可能造成致命性的肺栓塞，有3成的致死率，不得不慎。

出現這些症狀 恐是靜脈曲張

呂明川醫師說，靜脈中有瓣膜助於血液向下順流，閉合時可防止血液逆流，當下肢壓力過高，瓣膜閉合的能力變弱，發生血液逆流，使得血液囤積在靜脈中，導致血管腫脹、變形，稱為靜脈曲張，又稱靜脈瘤、浮腳筋，發生在下肢最為常見，早期通常沒有明顯症狀，通常會從腿部痠痛腫脹、無力、沉重、疲勞開始，之後漸漸在小腿開始突出腫大的青筋，接著出現癢、脹、痛，皮膚粗糙，易出血發炎。

呂明川醫師提醒，最需要預防靜脈曲張的人是日常久站的人，至少每小時要活動1次，坐下時維持正確姿勢，不要翹腳；睡覺時或不定時將腿抬高，使腿部高於心臟位置；若是工作 因素需久站，最好工作時穿著彈性襪；一旦查覺到有靜脈曲張可能時，趕快就診及早治療。

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資料來源：健康醫療網

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