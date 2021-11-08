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小腿靜脈曲張 微創手術移除病灶

簡慧珍
張姓廚師的雙腿嚴重靜脈曲張，像蚯蚓上身。（圖：彰化醫院提供）
張姓廚師的雙腿嚴重靜脈曲張，像蚯蚓上身。（圖：彰化醫院提供）

下肢靜脈曲張不是婦女的專利，也會發生在久站的男性雙腿，60歲張姓廚師長年久站工作，下肢靜脈曲張的程度像蚯蚓爬滿小腿，嚴重影響外觀，害他終年再熱也穿長褲遮醜，還動輒潰瘍、流血，傷口很難癒合，讓他下定決心求經，經微創手術移除發炎靜脈，終於恢復平整的小腿皮膚。

台灣衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川表示，久站是造成靜脈曲張的最大原因，像餐飲業、百貨服務員、髮型設計師、空姐、賣場人員、護理人員等常久站的人，較容易罹患靜脈曲張。

張姓廚師的小腿出現靜脈曲張已10多年，心想男性不必在意小腿外觀，長年不分寒暑穿長褲掩飾事小，因靜脈曲張部位越來越癢、脹、痛，尤其是左小腿，稍微摩擦就破皮出血，而且很難癒合事大，才下定決心就診。

呂明川說，靜脈有瓣膜幫助血液向下順流，閉合時可防止血液逆流，當下肢壓力過高，瓣膜閉合能力變弱，不但發生血液逆流還囤積在靜脈，導致血管腫脹、變形，稱作靜脈曲張，又稱靜脈瘤，，下肢最容易發生，通常早期沒有明顯症狀，腿部逐漸酸痛腫脹、無力、沉重、疲勞，小腿漸漸突出腫大的青筋，接著出現癢、脹、痛，皮膚粗糙，易出血發炎。

張姓廚師的靜脈曲張已經很嚴重，服藥難以恢復，必須移除靜脈內缺氧發炎的部分靜脈，呂明川採用最新的微創靜脈曲張手術，在內視鏡之下移除病變靜脈，傷口小，出血量少，2天就可出院。1週後，張先生小腿「蚯蚓」全部不見，10多年來第一次感受到平整的小腿。

有些嚴重的靜脈曲張者因血液回流不良造成深層靜脈栓塞，更嚴重者還可能造成致命性的肺栓塞，有3成的致死率，如果發現自己有靜脈曲張症狀最好趕快就醫，不要拖延。預防靜脈曲張發生方法不難，久站者至少每小時活動1次，坐下時維持正確姿勢，不要翹腳，不定時抬高雙腿抬高，睡覺時墊高雙腿；，使腿部高於心臟位置，若工作需久站，最好穿著彈性襪。

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