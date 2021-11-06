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達文西微創手術切除肌瘤 她順利自然生產

莊祖銘
幼教老師蕭小姐（右）經嘉義長庚醫院團隊子宮肌瘤微創手術後順利受孕自然產。（記者莊祖銘／攝影）
幼教老師蕭小姐（右）經嘉義長庚醫院團隊子宮肌瘤微創手術後順利受孕自然產。（記者莊祖銘／攝影）

41歲蕭小姐從事幼教工作，35歲時想懷第二胎但始終未有下文，檢查後發現有子宮肌瘤且位置影響受孕，需切後除才能增加受孕機會，台灣嘉義長庚醫院婦產科醫師李中遠研究病例後，決定採達文西手術切除肌瘤並縫合子宮，術後懷孕39周順利生產，母女均安。

李中遠與蕭小姐討論後，建議採單孔腹腔鏡加上一個輔助孔，執行達文西手術切除子宮肌瘤，術後病人腹部只有兩個微創傷口，比傳統手術四至五個傷口更少，且單孔較易取出肌瘤縮短手術時間，且單孔位於病患肚臍位置，術完成後腹部單孔傷口與肚臍合而為一，達到美觀的要求。

李中遠解釋，一般女性切除子宮肌瘤多採剖腹，主要擔心傷口在自然產時，子宮收縮過程中...
李中遠解釋，一般女性切除子宮肌瘤多採剖腹，主要擔心傷口在自然產時，子宮收縮過程中有破裂風險，達文西機器手臂縫合傷口有較佳的癒合及強度，待產過程仍適合陰道生產，免除病人剖腹生產的風險與不適。（記者莊祖銘／攝影）

李中遠表示，子宮肌瘤常見育齡婦女，症狀如經血過多、經痛等，除藥物治療外，目前醫界多使用子宮肌瘤切除手術。通常依大小、生長位置以及數目來決定以傳統開腹或者是腹腔鏡進行手術。

目前外科手術已朝微創發展，腹腔鏡手術也應用在切除子宮肌瘤，其中仍有不少限制，可藉由達文西機器手臂解決，李中遠說達文西手術應用在內視鏡子宮肌瘤切除上最大的好處是「微創」，如同醫師親自縫合子宮傷口。

李中遠解釋，一般女性切除子宮肌瘤多採剖腹，主要擔心傷口在自然產時，子宮收縮過程中有破裂風險，蕭小姐因為子宮肌瘤切除後採達文西機器手臂縫合，傷口有較佳的癒合及強度，待產過程仍適合陰道生產，免除病人剖腹生產的風險與不適。

蕭小姐術後復元良好，半年後自然懷孕，於懷孕39周破水自然生產，出生女嬰體重3640公克，非常健康，他也感謝長庚醫院達文西團隊，精準掌控產程進展並隨時注意母女狀況，讓她可以平安生產。

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