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隆乳後攣縮變硬、變形？ 整形醫師製影片解惑

王昭月
包膜攣縮症是植入義乳後的主要併發症，會造成乳房變硬、變形。（本報資料照片）
包膜攣縮症是植入義乳後的主要併發症，會造成乳房變硬、變形。（本報資料照片）

隆乳後出現包膜攣縮症該如何根治？植義乳好，還是移植自體脂肪較優？民眾對美容整形常面臨許多似是而非的疑惑，台灣美容整形醫師曹賜斌基於公益衛教立場，製作系列影片幫求治者解惑，也讓整形醫師有所依循，盼藉此維護美容整形安全。

曾任台灣美容外科醫學會任理事長的曹賜斌，以「大解讀」形式製作系列公益衛教影片，有如魔術師破解者角色，恐讓坊間充斥的美容整形話術無以立足。

注射自體脂肪到包膜上方及下方空間，可用以治療包膜攣縮。（圖：曹賜斌整形外科診所提...
注射自體脂肪到包膜上方及下方空間，可用以治療包膜攣縮。（圖：曹賜斌整形外科診所提供）

整形大解讀系列由「隆乳」談起，預計先製作10個單元，第1單元解析隆乳術式，第2單元解答隆乳術後須按摩嗎？

曹賜斌說，女性追求身形完美而隆乳，但包膜攣縮症是植入義乳後的主要併發症，會造成乳房變硬、變形，成因是植入外來物後刺激人體反應所致，包括光滑面或粗糙面等義乳（水滴型、魔滴、柔滴）都會發生。

他進一步表示，一般義乳外圍有層包膜（或稱莢膜）用來隔開義乳與身體，使義乳不會直接刺激身體。這層包膜是人體的結締組織，術後如果沒有推拿移動或按壓、按摩一段時間至穩定狀態，就會慢慢增厚，之後出現攣縮。

他說，包括包膜切開術、更換義乳種類等術式，都無法防杜包膜攣縮症發生，且做愈多這類手術，發生率會愈高，也造成醫師及患者之挫敗，最終導致拿掉義乳收場。至2013年美國哈佛醫學院醫師研發出自體脂肪注射移植術（SIEF)，亦即義乳移除時同步注射自體脂肪，才突破包膜攣縮治療困境，也能順勢雕琢體態，一舉兩得。

曹賜斌歸納數百名隆乳手術的臨床經驗，建議30歲以上及身體瘦小者，較適合選擇植入義乳術式，年紀稍長的及擔心將來罹患乳癌者 ，適合選擇自體脂肪注射術式。

台灣 美國 併發症

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