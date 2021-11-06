背痛、脖子卡別輕忽 2方法分辨僵直性脊椎炎

醫師提醒，治療僵直性關節炎藥物多元，患者應該早期就醫診斷，不要拖延到脊椎變形才就醫。(本報資料照片)

背痛別輕忽！26歲的小如（化名）四年前開始出現下背痛，早上起床背部異常疼痛，起初以為是搬重物扭到，吃完止痛藥有改善就不以為意。半年前脖子開始出現卡卡，頸椎也愈來愈僵硬，在路上碰到別人叫她名字，竟然無法轉頭回應，只能像個機器人一樣轉動全身，趕緊到醫院檢查，確診罹患僵直性脊椎炎，經過治療後背痛感降低、亦改善脖子僵硬問題。

台灣 台東馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師黃奕帆表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫導致脊椎或薦腸關節發炎的疾病，嚴重會影響周邊關節或合併虹彩炎等疾病。目前盛行率約0.1%至0.4%，好發族群為18至45歲年輕族群，男性患者是女性的三倍。

臨床上背痛可以分成「機械型背痛」和「發炎型背痛」。黃奕帆表示，可用簡單二分法分辨，「機械型背痛」容易出現在運動或搬重物時造成的急性傷害，通常經過休息後就會逐漸恢復，而「發炎型背痛」則是愈休息會愈痛。當年輕族群在晨間起床時發現背部疼痛或僵硬，而且持續時間長達三個月以上，就要提高警覺可能罹患僵直性脊椎炎。

黃奕帆指出，僵直性脊椎炎好發原因遺傳占大多數，有90%至95%民眾本身帶有基因，後續因運動傷害而被誘發，像是年輕男性好動，打籃球等激烈運動，以為背痛是運動過度、運動傷害，容易因此誤診。提醒民眾若疼痛超過三個月仍持續慢性疼痛，有可能是僵直性脊椎炎。

黃奕帆表示，僵直性關節炎是一種慢性關節發炎，初期症狀在X光變化不明顯，且疾病進程緩慢，從關節發炎到脊椎彎曲變形可能需要好幾年，目前臨床診斷可透過抽血檢查，包括紅血球沈降速率（ESR）、C反應蛋白（CRP）發炎反應、HLA-B27基因及家族病史等綜合評估，確認患者是否罹患「中軸型脊椎關節炎」。

黃奕帆補充說明，「中軸型脊椎關節炎」是自體免疫關節炎的大家族，當中軸骨脊椎關節被侵犯造成發炎時，可能合併乾癬、發炎型腸胃道疾病、反應型關節炎或僵直性脊椎炎，因此若能提早發現中軸型脊椎關節炎而對症下藥，就可以避免疾病惡化，影響患者生活品質。

黃奕帆表示，僵直性脊椎炎治療，一般先以消炎止痛藥，並建議患者搭配復健運動，如游泳 、太極拳、瑜伽或伸展運動，控制到病情穩定，並持續追蹤。不過有患者會自行買成藥、打止痛針，但本身有慢性病者，容易因錯誤用藥影響腎功能，建議患者每三到六個月定期追蹤發炎指數 。

黃奕帆說，若已試過二種消炎止痛藥，且三個月藥物治療效果不好，可申請生物製劑治療，約三到六個月可以改善疼痛及僵硬症狀，目前也有適合計畫懷孕患者使用的生物製劑。他提醒，僵直性脊椎炎有復發可能，不斷發炎下導致脊椎沾黏，容易導致關節長期受損，骨頭、脊椎變形等，建議仍多與醫師溝通適合的治療方式。