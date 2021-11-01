中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂

(取材自健康醫療網)

中風 患者除了會有嘴歪眼斜、肢體無力或麻木、口齒不清等症狀，也常有肩膀疼痛的困擾，像僵硬、攣縮、活動困難、手臂無力、麻或刺痛、肩關節明顯錯位等情況，因而導致減少活動，恐影響復健進度及生活品質。台灣衛生福利部南投醫院陳怡君物理治療師指出，主要負責發送信號的大腦因中風受損，使得肌肉 張力因信號過度活動或活動不足而發生變化，導致痙攣或鬆弛，部分患者甚至也會有肩部併發症 等情況。

中風者肩關節肌肉無力 易誘發肩部半脫位

包括肩部半脫位、肩部夾擠、痙攣及冷凍肩等都屬於中風後肩痛四個常見的原因，其中像肩部半脫位就是因支撐和穩定肩關節的肌肉無力和活動不足，促使沒有力量將手臂固定在正確的位置，這時就會因手臂的重力造成肩關節半脫位引發疼痛。陳怡君治療師表示，至於痙攣則是因肌肉張力使肩部肌肉緊繃導致僵硬及疼痛，冰凍肩則是因痙攣導致手臂和肩關節的活動減少，肩部的韌帶和關節囊變硬，形成粘連性關節囊炎，使肩關節結締組織變厚，限制活動範圍。

中風肩膀疼痛多樣性 治療前須經醫師評估

陳怡君治療師說明，治療上，可採以消炎止痛藥物、肉毒桿菌注射、肩胛上神經阻斷術、拉筋運動、軟組織鬆動、製作副木、擺位、肌內效貼布、主動被動關節活動練習等方式，或藉由肌力訓練幫助恢復日常，但仍須針對患者個別的狀況選擇合適的治療方式。

此外，中風者和照顧者應該注意肩部保護，除了坐下或躺下時盡量使手臂和肩膀有支撐且在正確的姿勢，照顧者在協助中風患者上下床或站立時，應避免拉扯或抓住患側的手臂或肩膀，以防止韌帶扭傷、肌肉拉傷等情況發生。陳怡君治療師強調，中風者若有肩膀疼痛情況出現時，就應儘早接受治療，即時治療才能避免肩部併發症嚴重惡化，甚至影響手臂活動。

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資料來源：健康醫療網

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