耳朵長期出現分泌物 小心是「耳膜穿孔」

(取材自健康醫療網)

40多歲的黃小姐，長期右耳有分泌物，經診所治療好了，但是一段時間又會復發，診所醫師告訴她右側耳膜有30%的破裂，建議到醫院手術修補。經由耳內視鏡補助下施行手術，不但暈眩問題解決，聽力也恢復正常。

單純耳膜穿孔 症狀分急慢性

台灣樂生療養院 耳鼻喉科欒智偉主任解釋，造成耳膜穿孔的原因很多，一般分成急性與慢性。急性大部分是意外造成，例如家暴 或是小朋友打巴掌嬉戲、潛水、使用棉棒掏耳或是耳異物等，另外也可以是中耳積水置放中耳通氣管術後遺留之穿孔；慢性則多半是慢性中耳炎或是中耳膽脂瘤造成。

治療耳膜穿孔 對症下藥防聽力障礙

一般單純耳膜穿孔多半合併有輕度的傳導性聽力障礙，一般大約損失在30分貝以內，但慢性中耳炎一直不治療造成嚴重感染，可能合併有膽脂瘤以及中重度傳導性或混合性的聽力障礙。

欒智偉主任說明，一般急性期，不建議手術，大部分醫師會給予耳藥水，應該依照醫囑，一天點3次以上預防感染，而耳膜破損的血塊也不建議清除，可以觀察1-3個月看看耳膜是否有自行癒合；至於慢性的病人，首先要先把感染治療穩定，通常會經過耳滴藥與反覆局部耳內治療，確定沒有急性感染後，安排聽力檢查確定目前聽力受損狀況。

內視鏡修補破損 恢復快、降低疼痛感

治療耳膜穿孔，欒智偉主任表示，一般選從耳後切開，取顳肌筋膜當做介質，並把耳膜翻起，把取出的顳肌筋膜墊在破損位置，等待耳膜的自我癒合，手術時間較長，且疤痕長達3、4公分；若是耳膜破損不大，可以考慮從耳內，經由以發展完善的耳內視鏡協助下，取耳前軟骨膜當作介質，因傷口僅0.5到1公分，恢復時間短，疼痛也較輕微。

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資料來源：健康醫療網

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