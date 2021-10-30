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她靠微創手術減重50公斤 更有人減重血壓變正常了

記者劉明岩／彰化報導
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員55歲的阿飛，接受手術之後瘦了22公斤。圖／彰濱秀傳醫院提供
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員55歲的阿飛，接受手術之後瘦了22公斤。圖／彰濱秀傳醫院提供

肥胖很惱人，減肥方法除了醫師再三叮嚀的均衡飲食、運動外，必要時得動手術。台灣彰濱秀傳醫院30日舉辦微創減重手術座談，共有50多名減重病友參加，分享減肥經驗，其中44歲的簡小姐接受手術之後瘦了50公斤，體態輕盈；另50歲綽號「阿飛」的病友，5年前曾胖到118公斤，手術後，現在降到96公斤，血壓降了，精神及氣力都變好了。

彰濱秀傳「明日之星瘦身俱樂部」一年一度的微創減重手術座談，今年首次與秀傳體系的阿斯貝克運動中心結合，增加多元的治療模式，提供醫療諮詢及搭配專業運動教練的教學，達到事半功倍的減重效果，學習到「享瘦生活」的技巧，60歲的杜先生接受微創減重手術後，瘦了40公斤，44歲的簡小姐接受手術之後瘦了50公斤，都令人矚目。

彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華表示，「明日之星瘦身俱樂部」是接受減重手術之後的病友組成的團體；減重手術後，體重下降蜜月期大約6至8個月，後續維持飲食控制搭配運動，可達到較佳的減重效果。若手術後，每天仍攝取高熱量食物，沒有充足睡眠及配合運動，且未持之以恆，仍無法達到預期減重效果。

綽號「阿飛」的病友，長期因飲食和作息不正常，5年前的冬天，體重一度攀升到118公斤，他說，原本只有爬樓梯會喘，後來心臟不舒服，又胸悶、頭暈，家人建議至彰濱秀傳心臟內科檢查，看到抽血報告，發現紅字比黑字多，血壓170-180mm/Hg，需要開始服用藥物控制。「我才50歲，現在就要吃血壓藥，是要吃到幾歲！」「阿飛」問了醫師，得到答案：「減肥，體重減了，血壓就降！」

阿飛來到了林建華醫師的減重門診，一連串詳細的評估、講解，了解手術的過程，跟手術後需注意的飲食，手術後，體重降到96公斤，血壓也正常了，抽血報告也從滿江紅慢慢及格。阿飛與病友們分享說，這幾年下來，定時回診，維持體重及血壓，覺得減肥並沒有想像中的困難。

林建華表示，減重除了均衡飲食，運動及睡眠都相當重要，可維持並增強自己的免疫力，建議每週要有3天以上的運動時間，無論是肌力訓練或有氧運動，都必須是有強度的運動，心跳超過130、運動到呼吸會喘的程度才算是真的運動。

彰濱秀傳「明日之星瘦身俱樂部」一年一度的微創減重手術座談，今年首次與秀傳體系的阿...
彰濱秀傳「明日之星瘦身俱樂部」一年一度的微創減重手術座談，今年首次與秀傳體系的阿斯貝克運動中心結合，並在現場做健康操。圖／彰濱秀傳醫院提供
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員簡小姐（右）、周小姐（左）體驗阿斯貝克運動中心的智慧地...
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員簡小姐（右）、周小姐（左）體驗阿斯貝克運動中心的智慧地墊。其中44歲的簡小姐接受手術之後瘦了50公斤，成效良好。圖／彰濱秀傳提供
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員60歲的杜先生，接受手術之後瘦了40公斤，成效良好。圖...
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員60歲的杜先生，接受手術之後瘦了40公斤，成效良好。圖／彰濱秀傳提供

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