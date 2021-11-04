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新冠重症患癒後焦慮上身 恐病毒傷腦或關太久譫妄引起

楊雅棠
新冠肺炎常見的症狀，除了發燒、咳嗽等症狀外，還會發生精神症狀。示意圖。（Getty Images）
新冠肺炎常見的症狀，除了發燒、咳嗽等症狀外，還會發生精神症狀。示意圖。（Getty Images）

感染新冠病毒除了呼吸道症狀外，痊癒後可能持續數個月有殘餘精神症狀，包括失眠、憂鬱、思緒模糊、記憶喪失等現象，尤其重症病患6個月內有近兩成出現焦慮症。

台大醫院精神部主治醫師陳錫中表示，新冠肺炎會引發憂鬱症等精神症狀，和一般精神疾病治療策略類似，但因對藥物敏感，因此相關副作用在療程中須多加注意。

新冠肺炎最常見的症狀，除了發燒、咳嗽、喉嚨痛、嗅味覺異常等生理症狀外，還會發生精神症狀。台大醫院精神部主治醫師陳宜明指出，新冠肺炎住院病患最常見的精神症狀，包括意識昏沉、注意力渙散和知覺異常。

病毒感染痊癒之後，部分個案仍有數個月的殘餘神經精神症狀，稱為「急性後期新冠肺炎症候群」。陳宜明說，主要來自於病毒對中樞神經的直接傷害，或因為發炎反應造成的精神異常，如單胺類神經傳導物質缺損，可能發生憂鬱、無法感受快樂、負面思考、自殺意念等症狀。

其中，重症病患六個月內有19.2％出現焦慮症、2.8％發生精神病、1.7%出現失智症；輕症病患也可能有失眠、憂鬱、疲憊、思緒模糊、記憶喪失、心悸等症狀。

有些住院或隔離病人，則可能因為關太久，腦部功能暫時失調，出現意識混亂或躁動的「譫妄症」。陳宜明表示，住院常見譫妄症，其表現很像憂鬱症或精神病，因此首要區分究竟是感染造成的腦部功能失調，還是因為住院太久造成的精神疾病。

若是感染造成的精神疾病，等新冠肺炎治療後機能逐漸恢復，即使補用藥物治療也會改善，但如果躁動問題明顯，則需使用藥物治療，約一、兩周可獲得改善。透過視訊電話輔助，可觀察患者是否有早期的情緒困擾和睡眠障礙，以評估出院後的門診追蹤需求。

新冠肺炎 失眠 憂鬱症

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