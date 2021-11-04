我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

年輕未婚罹乳癌 醫師建議先凍卵再治療 癒後仍可生小孩

中央社
醫師建議年輕未婚卻罹患惡性三陰性乳癌的女性，未來若想結婚生子，可先凍卵再治療。示意圖。（本報資料照片）
醫師建議年輕未婚卻罹患惡性三陰性乳癌的女性，未來若想結婚生子，可先凍卵再治療。示意圖。（本報資料照片）

對於年輕未婚的女性罹患惡性的三陰性乳癌，台中市澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，為了癒後結婚生子著想，請患者先做凍卵保存，也搭配停經針劑保護卵巢。

澄清醫院發布衛生教育訊息指出，一名28歲未婚女性自行摸到左側乳房有一硬塊，因擔心跟媽媽一樣同為乳癌，所以遲遲不敢就醫，最後鼓起勇氣到乳房外科門診，經乳房超音波顯示腫瘤已達3.4公分，再經切片化驗，確診為三陰性乳癌。

陳豐仁說明，三陰性乳癌是屬最惡性乳癌，對於荷爾蒙治療或標靶治療都無效。經基因檢測後發現患者的乳癌屬先天基因突變，也就是來自母親的遺傳，鑑於三陰性乳癌的險惡，需有一完整的治療計畫，首先給予化療讓腫瘤萎縮。

陳豐仁表示，因為考慮化療可能會使卵巢受損，為了患者癒後結婚生子著想，請患者先做凍卵保存，並搭配停經針劑，保護卵巢做日後自然受孕的可能。也讓個案管理師、社工師介入，提供假髮租借、營養諮詢、心理師諮商等；加入病友群組，由病友分享過去經驗，使患者在充分的心理準備下接受後續的治療計畫。

經兩個流程的化療後，陳豐仁說，患者的乳癌腫瘤已縮小為1.7公分，預計再做6個療程的化療，就有可能將乳癌腫瘤完全萎縮，留下的腫瘤殘跡再以手術清除，一定可以保留完整的乳房，這也是目前乳癌治療的最好選擇，不一定在發現乳癌後就慌張的立即予以手術切除，讓乳房產生很大的破壞。

腫瘤 檢測 心理師

上一則

濕熱體質易好發汗皰疹 4大飲食方式恐加重病況

下一則

關節比氣象台還準 天氣一變痠痛 醫師教8招預防

延伸閱讀

45歲上班族血尿半年 驗出早期「膀胱癌」

45歲上班族血尿半年 驗出早期「膀胱癌」
乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說

乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說
年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質
多種癌因疫延誤治療 恐減少存活

多種癌因疫延誤治療 恐減少存活

熱門新聞

早餐要選對時間吃。圖／摘自Pexels

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

2021-10-30 13:49
雞蛋烹調方式，建議可吃水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，能吃得營養又健康。圖：pixabay

如何選好蛋 怎麼吃最營養？

2021-10-29 02:00
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員55歲的阿飛，接受手術之後瘦了22公斤。圖／彰濱秀傳醫院提供

她靠微創手術減重50公斤 更有人減重血壓變正常了

2021-10-30 05:09
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑提醒，無論膀胱無力或膀胱過動，都要就醫鑑別診斷，也要培養解尿好習慣。圖／書田診所提供

告別漏尿頻尿尷尬 醫師：就醫+養成3個好習慣

2021-10-28 05:27
（圖：健康醫療網提供）

脂肪瘤需要切除嗎？醫列「3條件」符合快就醫

2021-11-02 01:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明