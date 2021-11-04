年輕未婚罹乳癌 醫師建議先凍卵再治療 癒後仍可生小孩

醫師建議年輕未婚卻罹患惡性三陰性乳癌的女性，未來若想結婚生子，可先凍卵再治療。示意圖。（本報資料照片）

對於年輕未婚的女性罹患惡性的三陰性乳癌，台中市澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，為了癒後結婚生子著想，請患者先做凍卵保存，也搭配停經針劑保護卵巢。

澄清醫院發布衛生教育訊息指出，一名28歲未婚女性自行摸到左側乳房有一硬塊，因擔心跟媽媽一樣同為乳癌，所以遲遲不敢就醫，最後鼓起勇氣到乳房外科門診，經乳房超音波顯示腫瘤 已達3.4公分，再經切片化驗，確診為三陰性乳癌。

陳豐仁說明，三陰性乳癌是屬最惡性乳癌，對於荷爾蒙治療或標靶治療都無效。經基因檢測 後發現患者的乳癌屬先天基因突變，也就是來自母親的遺傳，鑑於三陰性乳癌的險惡，需有一完整的治療計畫，首先給予化療讓腫瘤萎縮。

陳豐仁表示，因為考慮化療可能會使卵巢受損，為了患者癒後結婚生子著想，請患者先做凍卵保存，並搭配停經針劑，保護卵巢做日後自然受孕的可能。也讓個案管理師、社工師介入，提供假髮租借、營養諮詢、心理師 諮商等；加入病友群組，由病友分享過去經驗，使患者在充分的心理準備下接受後續的治療計畫。

經兩個流程的化療後，陳豐仁說，患者的乳癌腫瘤已縮小為1.7公分，預計再做6個療程的化療，就有可能將乳癌腫瘤完全萎縮，留下的腫瘤殘跡再以手術清除，一定可以保留完整的乳房，這也是目前乳癌治療的最好選擇，不一定在發現乳癌後就慌張的立即予以手術切除，讓乳房產生很大的破壞。