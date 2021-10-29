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疫情衝擊失眠加劇 亂吃安眠藥死亡風險增

記者謝承恩／台北報導
國衛院論壇邀請醫師主持研究團隊，由左至右為台大醫院陳錫中醫師、論壇許志成執行長、台大李明濱名譽教授、吳佳儀副教授。記者謝承恩／攝影
國衛院論壇邀請醫師主持研究團隊，由左至右為台大醫院陳錫中醫師、論壇許志成執行長、台大李明濱名譽教授、吳佳儀副教授。記者謝承恩／攝影

疫情期間衝擊，民眾面臨工作及經濟壓力、家人衝突、憂心染疫等，導致睡眠問題增加。醫師提醒，若長期受失眠困擾，且不當服用安眠藥易導致成癮，死亡風險增加，甚至又加深憂鬱狀態，陷入惡性循環。

台灣台大醫院精神科名譽教授李明濱指出，曾有患者因近三個月內出現憂鬱問題就醫，一問之下發現吃了十二年的安眠藥。由於藥物長期抑制腦部，對精神健康未必佳，再加上近期疫情壓力大、愛犬過世，才引爆進一步憂鬱問題。

李明濱29日在國衛院論壇討論指出，據統計全台15歲以上人口，有250萬至300萬人有睡眠困擾，吃的安眠藥多到可以繞台灣高速公路一圈，且用藥問題名列前茅，就連去年有4萬個自殺案件通報，近三成使用鎮靜安眠藥尋短。

近二年又遭逢國內外新冠疫情爆發，面臨經濟、人際、工作等多重壓力下，民眾反映在睡眠出現困擾。另外情緒困擾上，也要多關心曾確診及隔離民眾、800名確診死亡者的家屬或疫情下中小企業員工的身心狀況。

台大醫院睡眠疾患中心主任陳錫中指出，失眠90%都跟其它共病有關，如高血壓、新衰竭、COPD（慢性呼吸道疾病）等，而心理因素中憂鬱症就占一半。據統計數據指出，使用安眠藥的風險勝過失眠症本，其死亡機轉不明，但可能跟兩點息息相關。

第一，患者本身的多重疾病，本身就導致風險增高，第二，部分安眠藥會抑制呼吸、增加死亡風險。他說，「百分百安眠藥並不存在，長者用藥的安全性仍未定」，安眠藥的副作用跟使用量成正比，要協助病患正確且適量使用。

台大醫院護理學系副教授吳佳儀表示，鎮定安眠藥與不良癒後等死亡風險，包含如車禍、跌倒意外、嚴重感染及憂鬱、夜間死亡、惡性腫瘤等，但民眾面對長期失眠，往往就醫及尋藥過程，時常覺得無效、不知道該怎哪個醫師幫忙，陷入惡性循環。

據統計，國人失眠比例占四成，輕微患者占二成五、中重度患者則占一成五。在安眠藥使用上，更名列國際排名第6至10名，且在103年至107年逐年上升，他說，患者面臨不同階段的共病都需要被判斷，進行跨科的失眠處置流程，也可發展睡眠App等科技輔助。

另外包含患者可進行失眠認知行為治療、焦點團體治療等，還有建立「找對醫師用對藥」等觀念，也需要改善醫學、醫師教育，提升醫事人員對用藥了解、跟病人建立討論及溝通，同時也要建構失眠處置流程，讓民眾初次看診就遇到「對的醫師」，避免藥物濫用。

日常生活中，患者也可以進行呼吸放鬆、肌肉放鬆、靜坐瑜珈等幫助改善睡眠困染。國家衛生研究院也特別邀請台灣十名睡眠醫學及跨領域專家，薈萃十七個經典指引，撰寫七萬字的「失眠診治準則」供醫界指引，內容可針對心臟病、懷孕、更年期等不同患者，一般民眾也可按照自己的需求挑選章節閱讀。

有睡眠困擾民眾除尋求就醫，也可以遵循五指引改善。圖／國衛院提供
有睡眠困擾民眾除尋求就醫，也可以遵循五指引改善。圖／國衛院提供
不當服用安眠藥易引起成癮及死亡風險提高。圖／國衛院提供
不當服用安眠藥易引起成癮及死亡風險提高。圖／國衛院提供

失眠 疫情 台灣

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