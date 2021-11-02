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年年潛血檢查無異狀 男血便竟是三期大腸癌

趙容萱
醫師蔣鋒帆（左）說明，蔣姓退休飛官（右）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。（圖：台中榮總提供）
醫師蔣鋒帆（左）說明，蔣姓退休飛官（右）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。（圖：台中榮總提供）

36歲蔡姓男子有大腸癌家族史，相當警覺，每年都做大便潛血檢查，今年5月出現血便就醫，確診為大腸癌第3期，他積極治療，接受手術切除腫瘤，恢復良好；另一名61歲蔣姓退役飛官也因家族病史每年做糞便潛血檢查，食欲降低數月就醫確診為第4期大腸癌且轉移到肝臟，手術加上術後快速恢復療程(ERAS)，術後4天出院，如今接受化療，可與妻子出遊。醫師提醒，有大腸癌家族史，建議除了做糞便潛血檢查，建議加做大腸鏡篩檢。

台灣台中榮民總醫院大腸直腸外科主任蔣鋒帆說，大腸癌症狀不典型，包括血便、排便習慣改變、大便變細、腹瀉、不明原因貧血，但8成是無症狀，建議有家族史、愛吃紅肉、刺激性食物等高風險因子，應提前至少5到10年做大腸鏡檢查。

蔣鋒帆以蔣姓病患為例，因蔣姓病患升結腸腫瘤，且癌轉移侵襲70%的肝臟，評估有腸阻塞及出血風險，選擇開刀，接受機器手臂手術加上ERAS療程，術前營養評估及補充、不禁食、減少麻醉，大幅減少感染、肺炎等風險，術後幾乎不痛，快速恢復，術後4天出院。

中榮大腸直腸科醫師林俊余說，ERAS療程包括術前營養評及補充，術中麻醉止痛及術後清除管路，讓患者保持好體力開刀，術後恢復更好。

腫瘤 台灣 癌症

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