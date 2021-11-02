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騎車擦撞 查出罕見骨內腱鞘囊腫

賴香珊
張姓患者腳踝處的核磁共振影像下可清楚看見，腫瘤（手指處）往上生長並已將骨頭邊緣撐大變形。（圖：南基醫院提供）
張姓患者腳踝處的核磁共振影像下可清楚看見，腫瘤（手指處）往上生長並已將骨頭邊緣撐大變形。（圖：南基醫院提供）

43歲張姓男子騎車與人擦撞受輕傷，原本沒打算就醫，經警方建議才去急診，未料檢查竟發現靠近踝關節處長了罕見的「骨內腱鞘囊腫」，及時手術治療，成功避免大範圍侵蝕骨頭及骨髓，導致骨內空腔、破壞關節面及骨折等嚴重後果。

台灣南投基督教醫院指出，張男今年7月騎重機外出買晚餐，與其他車輛擦撞，事發後還能起身行走，僅左腳踝挫傷破皮處有些疼痛，因此沒想要就醫，是因為警察先生強烈建議下才搭救護車到院，未料，急診進行X光檢查後才驚覺事態嚴重。

南基醫院骨科醫師沈泰杉說，該患者在脛骨近踝關節處長了骨瘤，雖無法判定其為良性或惡性，但經磁振照影確認瘤在骨頭內往上生長，邊緣已脹大變型，不盡快開刀刮除，恐大範圍侵蝕骨頭及骨髓，造成骨內空腔、破壞關節面，甚至骨折。

經與患者溝通後進行腫瘤刮除手術，以人工骨填塞侵蝕區域，再用鋼板予以加強固定；而經切片檢查骨瘤，才發現竟是罕見「骨內腱鞘囊腫」，在影像上的表徵與「骨巨大細胞瘤」極為相似，而其雖是良性，但會持續長大，對健康造成影響。

沈泰杉醫師表示，「骨內腱鞘囊腫」發生打多是因為踝關節使用過度、過度運動、體重或粗重工作、久站等，初期無症狀，很難及時發現，一般都是等到骨頭受腫瘤侵蝕到一個程度，出現痠痛，甚至不明原因骨折才會被發現，張姓患者真的因禍得福。

而張男因及時發現，治療狀況佳，院方表示，該患者從開刀後回診至今，以人工骨填充處的自體骨頭恢復很好；這也凸顯，民眾平時就要多留意身體狀況，若發現身體出現異狀，就應立刻就醫尋求醫師協助檢查，及時發現才能及早治療。

腫瘤 台灣 警察

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