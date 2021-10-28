巴金森發病不只手抖 出現這些「症狀」要注意

（圖：健康醫療網提供）

若家中長輩出現動作緩慢、走路小碎步、身體靜止時出現顫抖、臉部表情僵硬等動作症狀，可能需留意是否患有巴金森氏症。台灣台中榮總巴金森症暨動作障礙中心郭怡真主任表示，巴金森氏症分為典型、非典型及次發性巴金森氏症，這三大類皆因不同原因所引起，治療方式也有所差別，因此，早期診斷病因很重要，才能選擇合適的方式進行治療。

嗅覺異常、焦慮或睡眠障礙 可能是前兆

其中，典型的巴金森氏症是因腦內黑質腦細胞快速退化，導致無法製造足夠的神經傳導物質—多巴胺所引起的疾病，腦內缺乏多巴胺就會產生前述的動作症狀。郭怡真主任補充，其實在病人出現動作症狀之前，會先出現指標性非動作症狀，像是嗅覺異常、易焦慮或憂鬱、快速動眼期睡眠疾病（如睡覺時突然拳打腳踢、大吼大叫等），這些都是神經逐漸退化的表現。

然而，許多中老年人會以為出現這些症狀，只是年紀老了退化，因而延誤診斷時間，其實巴金森氏症患者在出現動作症狀後，腦內的多巴胺已經死亡約50-80%以上，因此，若發現家中長輩有疑似非動作症狀，應及早就醫檢查。

搭配積極運動 有效延緩病程

談到巴金森氏症的治療，目前能以藥物與手術治療，初期以藥物治療為主，根據病人年紀、病程及症狀來調整合適的藥物治療組合。若本身年紀較大，服用中藥物也多，就會建議搭配複方藥物，減少病人服藥的顆數，減輕服多顆藥的心理壓力。

此外，研究也證實，積極運動對延緩病程相當有幫助，郭怡真主任表示，不管在哪個階段的病人，「運動和復健」都需要持續執行，延緩神經的退化。若長期藥物治療，有些病人會因藥效吸收不穩定而無法有效控制症狀，就可考慮手術治療緩解症狀，維持正常生活。

郭怡真主任常與病人和家屬鼓勵，巴金森氏症雖然現在無法治癒，但目前有很多治療武器可以幫助病情獲得控制，維持及改善病人的生活品質。她補充，病人在每次回診時，都會與個管師一同協助衛教及解釋藥物的效果和副作用，讓病人及家屬遇到副作用時都能放心，也能知道下一步該怎麼做。此外，她建議病人在服用藥物時盡量避免蛋白質食物的攝取，可搭配維生素C泡水一同服用，增加藥物的吸收。

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資料來源：健康醫療網

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