愛吃甜食、炸物 小心5年存活率小於5%的「癌王」纏身

（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌，之所以又被稱為「癌王」，台灣臺安醫院肝膽腸胃科醫師葉秉威表示，主要是因其「發生率」接近「死亡率」，確診後一定時間內會往生，胰臟癌的5年存活率小於5%，大部分病患無法活超過5年，而一般存活期的中位數，大約為半年到1年。葉秉威也強調，胰臟診斷時，通常都已經是中晚期，第二期、第三期，甚至是第四期，已經沒辦法開刀完整切除癌細胞，預後相當差，因此，平時應避免高糖高油脂食物，有慢性胰臟炎及胰臟水泡的患者也務必要定期就醫追蹤。

Q：胰臟癌的危險因子是什麼？

葉秉威表示，胰臟癌細分為很多種，在台灣最常見的是「胰管腺癌」，比例高達90%，其他比較少見的是屬於神經、內分泌腫瘤 ，或是因為胰臟囊腫惡化所產生的癌症 。胰臟癌的成因、機轉很複雜，但葉秉威說明，會誘發胰臟產生癌變的主因是「糖」，糖分比例高的話，其實產生癌變風險相對高，另外則是有關基因遺傳，若有胰臟癌家族史，或是遺傳性胰臟發炎，因為基因變異導致胰臟細胞癌化的比例高。

另外注意的是「環境」，什麼樣的環境容易誘導胰臟細胞癌變？葉秉威表示，如果一個人長期喝酒，導致胰臟不斷發炎，形成慢性胰臟炎，其實引發胰臟癌的風險相當高。而平時就有抽菸、喝酒，且有肥胖 ，或平常愛吃高糖、高油脂的食物也是危險族群，另外，也跟年齡有關，葉秉威強調，一般來說60歲左右，是胰臟癌發生的風險族群，其中男性多於女性三倍。

有些人胰臟會產生胰臟水泡（或稱胰臟囊種），其導致胰臟癌的風險也比較高，葉秉威表示，不過目前糖分的攝取是造成癌化的重點，因此平時血糖值的監測很重要，葉秉威強調，如果中年人，也就是50歲以後，2年內診斷有「糖尿病」的患者，是屬於胰臟癌高風險族群。

Q：有哪些症狀可及早察覺？

葉秉威表示，其實早期胰臟癌沒有任何症狀可以遵循。不過根據胰臟腫瘤的位置，可評估出相對應可能會出現的身體症狀來判斷：

一、胰臟的頭部：

由於膽汁分泌會藉由膽管穿過胰臟後進入十二指腸，一旦受到腫瘤壓迫，膽汁的容易瘀積在膽管中形成黃疸，因此皮膚會泛黃，小便顏色會變成紅褐色，眼白也會泛黃。另外膽管被阻塞以後，膽汁無法進入腸道，糞便就會改變顏色，因糞便的黃棕色是藉由膽汁染色，若膽管被阻塞，大便顏色就會變成白色或灰白色。

二、胰臟的底部、尾巴：

不像頭部腫瘤，並沒有明顯的徵兆，通常是等到腫瘤長大到一定程度，造成「痛感」，像是上腹部或背部疼痛，痛點類似胃部，但是會痛到後背部，比較容易發生在吃飽飯、或躺平後，醫師表示，門診中發現不少胰臟癌患者，都表示有時候晚上會痛到醒來。

三、非典型症狀：

食慾減退、體重減輕、倦怠，非特異性症狀，其他癌症也都會有類似的症狀。

Q：如何預防胰臟癌？

應避免高油脂、高糖攝取，葉秉威建議，蔬果攝取要多，肉和脂肪攝取比例可以降低，以減少致癌基因突變，另外提到生活習慣，胰臟癌最好要戒菸戒酒，胰臟癌跟肥胖也很有關係，維持體重不要過重。如果有家族病史，也就是家族中一等親以內有胰臟癌病史，或是飲酒量大導致慢性胰臟炎者，以及有胰臟囊腫（水泡）的人，必須定期前往胃腸肝膽科看診檢查。

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資料來源：健康醫療網

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