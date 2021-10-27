隆乳後攣縮變硬、變形？ 整形醫製影片大解讀

整形外科醫師曹賜斌認為坊間整形醫美領域充斥似是而非的觀念，因此決定製作公益衛教影片，為醫界及求治者解惑。記者王昭月／攝影

隆乳後出現包膜攣縮症該如何根治？植義乳好，還是移植自體脂肪較優？一般人對美容整形常面臨許多似是而非的疑惑，台灣 美容整形醫師曹賜斌基於公益衛教立場，製作系列影片幫求治者解惑，也讓整形醫師有所依循，盼藉此維護台灣美容整形安全。

曹賜斌在整形外科領域極具輩分，曾任台灣美容外科醫學會任理事長，目前也是東方美容外科醫學會(OPAPS)台灣國家代表，這次以「大解讀」形式製作系列公益衛教影片，有如魔術師破解者角色，恐讓坊間充斥的美容整形話術無以立足，但他表示，必須要有人講真話，維護台灣美容整形安全。

整形大解讀系列由「隆乳」談起，預計先製作10個單元，第1單元解析隆乳術式，第2單元解答隆乳術後須按摩嗎？

曹賜斌說，女性追求身形完美而隆乳，但包膜攣縮症是植入義乳後的主要併發症 ，會造成乳房變硬、變形，成因是植入外來物後刺激人體反應所致，包括光滑面或粗糙面等義乳（水滴型、魔滴、柔滴）都會發生。

他進一步表示，一般義乳外圍有層包膜（或稱莢膜）用來隔開義乳與身體，使義乳不會直接刺激身體。這層包膜是人體的結締組織，術後如果沒有推拿移動或按壓、按摩一段時間至穩定狀態，就會慢慢增厚，之後出現攣縮。

他說，包括包膜切開術、更換義乳種類等術式，都無法防杜包膜攣縮症發生，且做愈多這類手術，發生率會愈高，也造成醫師及患者之挫敗，最終導致拿掉義乳收場。至2013年美國 哈佛醫學院醫師研發出自體脂肪注射移植術（SIEF)，亦即義乳移除時同步注射自體脂肪，才突破包膜攣縮治療困境，也能順勢雕琢體態，一舉兩得。

曹賜斌歸納數百名隆乳手術的臨床經驗，建議30歲以上及身體瘦小者，較適合選擇植入義乳術式，年紀稍長的及擔心將來罹患乳癌者 ，適合選擇自髒脂肪注射術式。相關論文10月底將在林口長庚醫院舉辦的國際美容整形外科醫學會中再度發表。

影片來源：YouTube