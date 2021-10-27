我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

隆乳後攣縮變硬、變形？ 整形醫製影片大解讀

記者王昭月／高雄報導
整形外科醫師曹賜斌認為坊間整形醫美領域充斥似是而非的觀念，因此決定製作公益衛教影片，為醫界及求治者解惑。記者王昭月／攝影
整形外科醫師曹賜斌認為坊間整形醫美領域充斥似是而非的觀念，因此決定製作公益衛教影片，為醫界及求治者解惑。記者王昭月／攝影

隆乳後出現包膜攣縮症該如何根治？植義乳好，還是移植自體脂肪較優？一般人對美容整形常面臨許多似是而非的疑惑，台灣美容整形醫師曹賜斌基於公益衛教立場，製作系列影片幫求治者解惑，也讓整形醫師有所依循，盼藉此維護台灣美容整形安全。

曹賜斌在整形外科領域極具輩分，曾任台灣美容外科醫學會任理事長，目前也是東方美容外科醫學會(OPAPS)台灣國家代表，這次以「大解讀」形式製作系列公益衛教影片，有如魔術師破解者角色，恐讓坊間充斥的美容整形話術無以立足，但他表示，必須要有人講真話，維護台灣美容整形安全。

整形大解讀系列由「隆乳」談起，預計先製作10個單元，第1單元解析隆乳術式，第2單元解答隆乳術後須按摩嗎？

曹賜斌說，女性追求身形完美而隆乳，但包膜攣縮症是植入義乳後的主要併發症，會造成乳房變硬、變形，成因是植入外來物後刺激人體反應所致，包括光滑面或粗糙面等義乳（水滴型、魔滴、柔滴）都會發生。

他進一步表示，一般義乳外圍有層包膜（或稱莢膜）用來隔開義乳與身體，使義乳不會直接刺激身體。這層包膜是人體的結締組織，術後如果沒有推拿移動或按壓、按摩一段時間至穩定狀態，就會慢慢增厚，之後出現攣縮。

他說，包括包膜切開術、更換義乳種類等術式，都無法防杜包膜攣縮症發生，且做愈多這類手術，發生率會愈高，也造成醫師及患者之挫敗，最終導致拿掉義乳收場。至2013年美國哈佛醫學院醫師研發出自體脂肪注射移植術（SIEF)，亦即義乳移除時同步注射自體脂肪，才突破包膜攣縮治療困境，也能順勢雕琢體態，一舉兩得。

曹賜斌歸納數百名隆乳手術的臨床經驗，建議30歲以上及身體瘦小者，較適合選擇植入義乳術式，年紀稍長的及擔心將來罹患乳癌者 ，適合選擇自髒脂肪注射術式。相關論文10月底將在林口長庚醫院舉辦的國際美容整形外科醫學會中再度發表。

影片來源：YouTube

注射自體脂肪到包膜上方及下方空間，可用以治療包膜攣縮。圖／曹賜斌整形外科診所提供
注射自體脂肪到包膜上方及下方空間，可用以治療包膜攣縮。圖／曹賜斌整形外科診所提供

台灣 美國 併發症

上一則

鍛鍊深層肌肉 2款伸展操 減輕腳踝痛

下一則

急性腹痛送醫竟是腸胃道穿孔 術後痊癒如常

延伸閱讀

金宣虎案外案?前女友前夫控:她3周見3男 沙發做羞恥事

金宣虎案外案?前女友前夫控:她3周見3男 沙發做羞恥事
中風病患8成肩膀疼痛 應注意肩部保護避免受傷

中風病患8成肩膀疼痛 應注意肩部保護避免受傷
黑白集／綠委滿腦改名 不如多做點實事

黑白集／綠委滿腦改名 不如多做點實事
阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

熱門新聞

打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

降血脂3要素：用藥、飲食及運動

2021-10-24 02:00
前立委朱高正晚間因大腸癌病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。本報系資料照

朱高正大腸癌病逝 久坐、不運動、晚睡都是危險因子

2021-10-22 17:30
圖一：拔牙後因廔管（紅色箭頭處）而引發的右側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

拔牙、植牙後鼻涕倒流+聞到腥臭味 小心齒源性鼻竇炎

2021-10-25 02:05
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

2021-10-22 05:20
臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，手術治療有健保給付。記者卜敏正／翻攝

老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除

2021-10-23 05:13

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務