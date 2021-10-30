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「媽媽手」痛到無法動 沾黏解離術搞定

王昭月
一名清潔婦「媽媽手」再犯，連騎車都困難。（圖：「活力得中山脊椎外科醫院」澎湖松青診所提供）
一名清潔婦「媽媽手」再犯，連騎車都困難。（圖：「活力得中山脊椎外科醫院」澎湖松青診所提供）

台灣澎湖一名中年清潔婦近日因右側「媽媽手」發作，不僅騎機車困難，右拇指還無法伸張與內收，拇指背也麻，到澎湖松青診所求治，醫師發現她先前曾因「媽媽手」動過手術，部分肌腱、神經已沾黏，症狀格外複雜，後來在局部麻醉下小心翼翼施行沾黏解離術，術中就看到她的拇指已能活動自如，並比出「讚」的手勢！

澎湖松青診所醫師李松青表示，「媽媽手」正確名稱是手腕第一室間狹窄症候群，是瑞士醫師De Quervain在1895年發表。主要是手腕第一室間鞘膜狹窄造成外展拇長肌腱及伸拇短肌腱功能喪失，引起疼痛。

他表示，這名婦人「媽媽手」復發，拇指掌指關節無法伸張，內收困難，拇指背也麻，騎機車都困難。經超音波檢查，確認是外展拇長肌腱及伸拇短肌腱沾黏。而婦人十多年前即曾因「媽媽手」開過刀，這次伸拇短肌已出現肥厚鞘膜，且淺橈神經沾黏到伸拇短肌鞘膜上，是「室」中有「室」的案例。

李松青說，婦人應該是反覆拇指的外展工作造成非典型媽媽手症狀，復發的位置以前少見，症狀格外複雜。一般單純的「媽媽手」沒有合併神經症狀，拇指也不會呈現僵硬狀態，要解決這種結構變化，只能手術。幸好術中當下即看到病患的拇指活動自由，術後拇指也能伸張及內收，且拆線後不再有拇指背麻感，成功解除患者的困擾。

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