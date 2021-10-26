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26歲女子懷孕不自知 以為生理痛竟產下寶寶

記者胡蓬生／苗栗報導
李姓女子無預警在家產下寶寶，經醫護人員照護後，都已順利出院。圖／大千綜合醫院提供
李姓女子無預警在家產下寶寶，經醫護人員照護後，都已順利出院。圖／大千綜合醫院提供

台灣苗栗縣26歲李姓女子有生理期紊亂的現象，且這幾個月腹部明顯隆起，但她只認為是月經失調導致發胖，直到出現來紅、陣痛徵兆，還以為是單純經痛，後來發現狀況不對才趕緊請家人幫忙，幸好她順利生產，並由家人將她及寶寶緊急送醫，經醫護人員照護及處理後，都已平安出院。

苗栗市大千綜合醫院婦產科醫師詹德鑫表示，當天產婦抱著寶寶來到待產室時，護理師立即為寶寶進行基本的臍帶處理，並由新生兒科醫師與專科護理師接手做後續的檢查與照顧；同時，也幫產婦進行產後檢查，確認胎盤是否完全娩出、子宮收縮是否正常、產道裂傷是否完全止血，並一一給予治療及處理。

他指出，每年發生媽媽在家或在外面生產的事件不在少數，有些是像李姓產婦一樣，不知自己懷孕而突然生產，有些則是產程太快來不及到醫院。當這種情況發生時，要注意3個原則，才能確保母嬰安全。3項原則包括，若發現要生產，但身旁沒有人可以協助時，一定要立即撥打119，由救護車及受過專業訓練的人員協助送醫；若還未來得及到醫院就生產，記得要做好寶寶的保溫工作，用毛毯將寶寶身體包住，只露出頭和臉部，同時要注意保持寶寶呼吸道順暢，留意口、鼻有無阻塞物；不可自行剪斷臍帶，以免發生感染。

詹德鑫提醒女性朋友，如有性行為且月經異常時，要有警覺可能是懷孕，一定要到醫院接受檢查並確認，以避免發生懷孕不自知又突然生產的情形；若確定懷孕，也記得要定期產檢，在接近預產期時，盡量不要出遠門，當產兆發生時，則盡快到醫院待產，才能降低在醫院外生產的機率，確保母嬰安全。

如果來不及到醫院而在外生產，一定要注意寶寶的保溫，用毛毯將寶寶的身體包住。圖／大...
如果來不及到醫院而在外生產，一定要注意寶寶的保溫，用毛毯將寶寶的身體包住。圖／大千綜合醫院提供

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