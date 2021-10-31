遺傳性多囊腎 父洗腎 兒子腎變大長水泡 女兒也有

醫師檢查發現黃女與胞兄都有腎臟變大、長水泡症狀，判定罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。(記者卜敏正／翻攝)

35歲黃姓男子日前體檢做腹部超音波發現，兩邊腎臟變大、且長滿水泡，醫師詢問家族病史後得知黃父洗腎多年，腎臟也一樣長滿水泡，診斷後判定黃男罹患遺傳性「多囊性腎臟病」，經聯絡黃的兩名胞妹檢查，其中一人也患相同病症，立即給藥治療、定期追蹤。

台中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同表示，多囊性腎臟病並不是非常罕見疾病，約每1000人就會有1人有多囊腎，成人診斷的多囊性腎臟病，絕大多數是體顯性多囊腎，代表多囊腎病人子女將會有一半機率，也會遺傳此病症。

謝至同說，多囊腎病人由於基因缺損，左右兩邊腎臟會不斷產生大小水泡，這些水泡是良性的，但是隨年齡增加水泡會越長越多、越長越大，甚至將腎臟撐成原本五倍大，腎臟功能也逐漸退化，最終進入末期腎臟病，須接受腎臟替代療法(血液透析、腹膜透析或腎臟移植)，年齡因人而異，退化速度快可能50幾歲就須洗腎。

謝至同指出，多囊性腎臟病除了腎功能衰退，可能還會出現血尿、腎臟結石、泌尿道感染以及後腰疼痛等症狀。除此之外，在腎臟以外的器官也會出現水泡，例如肝、胰臟、大腸憩室、腦血管瘤等等，通常確診時病人沒有症狀，因此建議定期體檢、做腹部的影像檢查。

謝至同說明，多囊腎目前還沒有有效方法可治癒，但可以透過控制血壓 、飲食控制（不要吃太鹹、重口味食物）、不要隨意服用藥物、適度運動（避免激烈運動），延緩腎臟功能衰退，並在腎臟專科醫師或是泌尿科專科醫師醫囑下，定期門診追蹤治療。