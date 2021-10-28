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又菸又酒 半百男子胸痛就醫 揪出罹患食道癌

胡蓬生
病患經內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎（圓圈處），電腦斷層確診為食道癌。（圖：大千綜合醫院提供）
病患經內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎（圓圈處），電腦斷層確診為食道癌。（圖：大千綜合醫院提供）

50歲羅姓男子有喝酒和抽菸習慣，因出現胸痛到醫院就醫，經醫師以內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎，組織切片送驗顯示為下食道鱗狀細胞癌，電腦斷層掃描確診為食道癌第2期，經胸腔外科醫師進行手術治療，術後恢復良好，目前持續追蹤。

台灣苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，喝酒、抽菸、吃檳榔、常吃刺激性、醃漬類或太燙的食物，都是罹患食道癌的高危險因子。另外，胃食道逆流也是導致食道癌的原因之一，由於胃液反覆由胃部逆流到食道，長時間刺激下，容易導致細胞病變引發食道癌。

食道癌初期症狀為進食時覺得胸骨後或心窩處會悶脹、灼痛，吞嚥過程中會有異物感或阻塞滯留的感覺。另外，罹癌的位置不同，症狀也會有差異，上段的食道癌大多有咽喉不適或異物感、中段則是進食時有胸骨後方或背部疼痛感、下段在進食後容易出現腹脹或悶痛，隨著病程發展，吞嚥障礙狀況會越來越嚴重，從一開始吃乾硬食物有困難，到只能吃半流質食物，最後甚至連流質食物或水都無法食用。

李斯凱表示，早期食道癌手術治療，5年治癒率高達80-85%，提醒民眾，除了要戒除不良生活及飲食習慣之外，也要注意症狀的發生，才能及早發現並給予適當的治療。

台灣 醃漬

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