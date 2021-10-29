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喝太多酒累壞肝 小心肝硬化

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長
酒喝太多累壞肝，還可能造成肝硬化。(Getty Images)
酒喝太多累壞肝，還可能造成肝硬化。(Getty Images)

新婚夫妻。

老婆：「我以後會很主動，但是我對主動不是很有經驗，如果我做超過了，你要主動提醒我一下！」

老公聽了很高興，因為婚後老公一直嫌老婆在那一方面不夠主動。

老婆加了一句：「那你給我的信用卡額度可以再放鬆一下！」

原來老婆追劇，學到了說話的技巧，輕輕鬆鬆就讓老公的金管控制放鬆了！

在保健養生方面，主動的觀念也是很重要的，例如人到中年，就好像車子開了10萬公里，主動要去監理所報到檢查一樣，如果不去就會遭到處罰。對中年以上的人，如果不去受檢，沒有人會罰你，但等到有一天，付出的代價就很高了。

人的肉身是化學物質有機體，不是金剛不壞之身，使用也有一定的年限，因此平日需要好好保養，使用得當，是很重要的。例如水管會生鏽，人的血管也會生鏽，生鏽的主因就是吃得太油膩，高膽固醇食物吃太多，缺乏呼吸新鮮的空氣，沒有足夠的睡眠，愛吃甜食，血糖太高，這些都會讓血管生鏽，造成日後腦中風、心血管疾病的後果，有一天可能突然心肌梗塞或突然腦中風。

又如肝臟是個化學工廠，它會處理服用的酒精及各種吃下去的藥物、食物。喝酒傷肝，一般人都知道，因為酒精喝入爽了一時，但肝臟這個化學工廠卻要像焚化爐一樣加以處理，可是它能夠處理的酒精量有一定程度，超量太多，肝細胞就會自我了斷壞死，變成酒精肝，就會變成肝硬化。

因此，愛酒人士喝酒時一定要能「主動」控制入口的酒精量，才不會到了肝病末期需要換肝才能活命。

又如肝臟最可怕的是得了B、C肝，將來容易長肝癌，因此，有B、C肝一定要「主動」每半年抽血驗胎兒蛋白及做一次腹部超音波檢查。如果沒有B、C肝，也至少要「主動」一年做一次腹超，才能避免肝癌太晚發現不易治療的悲劇。

總之，凡事主動規畫是好事，古人說：「人無遠慮，必有近憂」，大概就是這個道理。

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