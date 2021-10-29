腦中風速求救 爭取黃金治療時間

腦中風發生後，要第一時間辨識、打求救電話、2小時內送達醫院，才能在黃金3小時內用藥。(Getty Images)

台灣 一名70多歲的大學教授在台上演講，突然左臉歪斜、說話不清，台下聽講的醫師友人立刻打求救電話，送教授抵達急診室。經電腦斷層檢查確診為右側中大腦動脈阻塞，造成急性缺血性腦梗塞中風 ，經注射靜脈血栓溶解劑、服用抗凝血藥物，教授住院一周順利出院，追蹤四年都不曾發病。

專家提醒，腦中風發生後，要第一時間辨識、打求救電話、2小時內送達醫院，才能在黃金3小時內用藥，如果錯失良機，恐怕就是躺著出院。令人擔心的是，高達80%民眾習慣自行就醫、不打求救電話，導致醫院無法提前做好準備。

台灣三總一般神經科主任、腦中風學會秘書長周中興表示，常見腦中風三大症狀：臉歪嘴斜、單側手腳無力、口齒不清，但腦中風學會2020年調查，34%民眾誤以為腦中風會昏迷倒地，對常見症狀反而不以為意。

周中興說，超過七成腦中風都是缺血性，每缺血1分鐘，就會有200萬個腦神經細胞死亡，但醫院收到腦中風病患後，醫療團隊還要做初步評估、影像學檢查、實驗室檢查、判斷檢查結果，才能用藥，大約1小時，因此「縮短到院時間」，是爭取黃金治療時間的關鍵。

三總神經內科主治醫師、腦中風學會理事長李俊泰提醒，超過六成初次中風的病人會在一個月內失能，所以預防絕對勝於治療，CP值最高的預防策略，就是「控制三高」。如果血壓沒控制好，中風風險增2.1倍，高血壓 加上吸菸，中風機率暴增6倍；但如果能降低血脂30mg/dL，可減少13%中風機會。

李俊泰呼籲，民眾如果有三高的任一項、心房顫動、吸菸、體重過重、腦中風家族史，又無運動習慣，以上條件只要符合三個，就是「腦中風高危險群」，應立即與專業醫師討論，降低腦中風風險。