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「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

24歲的黃小姐，先前就發現右側乳房有一個小腫塊，但因工作環境改變，無暇顧及自身，導致右側乳房腫塊迅速增長至5公分，到婦產科門診就醫後就隨即被轉診至乳房微創中心評估，所幸經過超音波導引真空負壓切片系統切除後，黃小姐在傷口小於0.5公分且乳房無變形下，恢復良好。

乳房腫塊多良性 轉乳癌機率低

台灣衛生福利部臺中醫院婦女保健中心主任唐于雄指出，女性最常見的乳房腫塊是纖維囊腫，99%為良性，通常是女性荷爾蒙過度刺激乳房擴張所致，常伴隨乳房腫脹疼痛，建議平常飲食要避免高熱量及高油脂；若為可移動性的腫塊，則大多為纖維腫瘤，好發於15－35歲年輕女性，若腫瘤三個月內變大20%（如1.0公分增長為1.2公分）則建議接受粗針切片或乳房手術。

不過，臨床數據顯示，非典型增生的乳房腫塊約有17%會轉變為乳癌，不可不慎。

5公分內腫塊 微創手術恢復快、不留疤

唐于雄主任表示，目前女性乳房手術鮮少有傳統術式，多以微創為主，不容易讓女性朋友留下疤瘡，目前乳房外科以使用3D彩色高解析超音波導引暨自動負壓乳房腫瘤切除為主流，傷口小，約0.3－0.5公分，術後疼痛感大幅下降、復原快，且不留疤痕，能迅速恢復正常生活。

工作壓力 易使乳房葉狀肉瘤快速增生

唐于雄主任說，年輕女性在面臨工作和生活的極度壓力下，容易使乳房葉狀肉瘤快速增生，由良性逐步擴展，甚至轉變為惡性腫瘤，建議女性朋友若在自我檢查時摸到乳房腫塊，切勿過度驚慌，因在臨床上有85%以上都是良性腫瘤，但仍需盡快找專業的乳房外科醫師，以精密高解析度的超音波檢查確認。

【延伸閱讀】

40歲以下乳癌年增破1千2百名　年輕型惡性高更易轉移

乳癌化療痛苦、復發率高？　新療法精準投藥免除不適

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51683

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