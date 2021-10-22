我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

小心遺傳性腎臟病…父洗腎 35歲男腎變大長水泡 妹也有

記者卜敏正／嘉義報導
臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同，日前為黃男胞妹檢查，發現也罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝
臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同，日前為黃男胞妹檢查，發現也罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝

35歲黃姓男子日前體檢做腹部超音波發現，兩邊腎臟變大、且長滿水泡，醫師詢問家族病史後得知黃父洗腎多年，腎臟也一樣長滿水泡，診斷後判定黃男罹患遺傳性「多囊性腎臟病」，經聯絡黃的2名胞妹檢查，其中一人也患相同病症，立即給藥治療、定期追蹤。

台灣臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同表示，多囊性腎臟病並不是非常罕見疾病，約每1000人就會有1人有多囊腎，成人診斷的多囊性腎臟病，絕大多數是體顯性多囊腎，代表多囊腎病人子女將會有一半機率，也會遺傳此病症。

謝至同說，多囊腎病人由於基因缺損，左右兩邊腎臟會不斷產生大小水泡，這些水泡是良性的，但是隨年齡增加水泡會越長越多、越長越大，甚至將腎臟撐成原本5倍大，腎臟功能也逐漸退化，最終進入末期腎臟病，需接受腎臟替代療法 (血液透析、腹膜透析或腎臟移植)，年齡因人而異，退化速度快可能50幾歲就需洗腎。

謝至同指出，多囊性腎臟病除了腎功能衰退，可能還會出現血尿、腎臟結石、泌尿道感染以及後腰疼痛等症狀。除此之外，在腎臟以外的器官也會出現水泡，例如肝、胰臟、大腸憩室、腦血管瘤等等，通常確診時病人沒有症狀，因此建議民眾定期體檢、做腹部的影像檢查。

謝醫師說明，多囊腎目前還沒有有效方法可治癒，但可以透過控制血壓、飲食控制（不要吃太鹹、重口味食物）、不要隨意服用藥物、適度運動（避免激烈運動），延緩腎臟功能衰退，並在腎臟專科醫師或是泌尿科專科醫師醫囑下，定期門診追蹤治療。

醫師檢查發現黃女與胞兄都有腎臟變大、長水泡症狀，判定罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。...
醫師檢查發現黃女與胞兄都有腎臟變大、長水泡症狀，判定罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝

台灣 血壓

上一則

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

延伸閱讀

全球暖化又一苦果 熱危害恐致勞工罹患慢性腎臟病

全球暖化又一苦果 熱危害恐致勞工罹患慢性腎臟病
專家觀點／腎功能判斷 以腎絲球過濾率為準

專家觀點／腎功能判斷 以腎絲球過濾率為準
24歲女遺傳多囊腎 口服新藥延緩洗腎時間

24歲女遺傳多囊腎 口服新藥延緩洗腎時間
9.8公斤1歲娃器遺愛捐雙腎 助2女童重生

9.8公斤1歲娃器遺愛捐雙腎 助2女童重生

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
圖片來源 ／健康醫療網

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

2021-10-19 00:29
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20
圖片來源 ／健康醫療網

出遊老是尿急 40歲女就醫發現子宮滿滿肌瘤如釋迦

2021-10-20 00:30
包括牛奶、豆腐及深綠色蔬菜裡都有不少鈣質。（圖：台灣台南市立醫院提供）

想補鈣 肉不能吃太多 多吃反令鈣流失

2021-10-18 02:00

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」