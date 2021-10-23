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胸悶痛延誤就醫 變急性心臟衰竭

吳淑玲
胸悶難耐、呼吸困難，應趕快接受專業治療。（本報資料照片）
胸悶難耐、呼吸困難，應趕快接受專業治療。（本報資料照片）

台灣62歲陳姓婦人身形微胖，有高血壓和高血脂問題，偶會頭暈胸悶，但不以為意。某次胸悶胸痛加劇，仍強忍不願就醫。三天後的半夜，開始出現喘氣和呼吸窘迫，送醫急診，確診為急性心肌梗塞全阻塞合併肺水腫，經緊急心導管搶救後，插管轉往加護病房照顧，一周後順利出院；但因延誤就醫造成心臟衰竭，仍需藥物和復健持續治療，並且調整飲食與生活模式。

台灣麻豆新樓醫院心臟內科醫師陳則瑋表示，該個案半夜送達時情況危急，研判已心肌梗塞多時造成急性心臟衰竭，急診團隊先於第一時間穩定生命徵象，心導管室團隊也盡快就定位，隨即迅速打通血管後進入加護病房接續治療，終於逆轉病情，成功完成搶救。

陳則瑋指出，急性冠心症大致分為心肌梗塞與不穩定心絞痛，多數是由冠狀動脈中的脂肪斑塊破裂和血栓造成，可想像成有如土石流崩塌造成道路坍方致使交通受阻。急性冠心症依心臟衰竭程度不同而有不同死亡率，平均每10位病人將有一位可能早期死亡，隨嚴重程度增加，死亡率也會攀升，情況不比癌症輕，若能盡早透過心導管治療將受限血管暢通再灌流，則可有效降低死亡風險。

陳則瑋提醒民眾平時可以自我檢視，典型心絞痛在胸口處，會有如大石壓胸一般，悶痛難耐、活動時疼痛加劇，休息即可緩解；若發現胸痛頻繁加劇、胸悶不止、呼吸急促、虛脫無力，或胸痛轉移至左臂與下巴，並合併有冒冷汗等情形，都是不可輕忽的症狀，應盡速就醫。

台灣 高血壓 癌症

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