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腎臟植管 方便居家洗腎

廖靜清
末期慢性腎臟病患隨時可能因為腎功能快速衰退，必須洗腎。（本報資料照片）
末期慢性腎臟病患隨時可能因為腎功能快速衰退，必須洗腎。（本報資料照片）

50歲阿宏（化名）是第四期慢性腎臟病患，靠定期服藥、控制飲食，防堵腎功能再耗損。今年碰上疫情大爆發，藥吃完不敢就醫，某天全身無力緊急送醫，經診斷是高血鉀症，緊急洗腎救命，但腎功能已走進第五期，必須洗腎。

慢性患者 可採視訊診療

「有不少慢性腎臟病友於疫情期間不敢就醫，導致腎功能惡化。」台灣新竹國泰醫院內科主任暨腎臟科主任林鈺琳表示，慢性腎臟病分為五期，第四、五期被列為末期腎臟病前期，與踏進洗腎或換腎治療僅一線之隔，若未嚴守飲食及服藥規則，腎功能隨時可能歸零。林鈺琳指出，避免慢性腎臟病患者在「染疫」與「回診」之間做選擇，現在可透過視訊診療改善。

腎功能變化可快、可慢，末期慢性腎臟病患隨時可能因為腎功能快速衰退，必須洗腎或換腎。台灣腎臟病醫學會建議，被診斷為第五期慢性腎臟病患者，若半年內可能要進入到洗腎治療，會考慮提前建立洗腎管路，這項觀念也適合末期慢性腎臟病患者於疫情期間「超前部署」。

末期腎臟病治療方式分為兩種，洗腎與換腎。洗腎又分為血液透析與腹膜透析，血液透析是透過機器將血液引流到體外，移除體內多餘水分與毒素，每周需到洗腎室洗三次，每次四小時；腹膜透析是透過腹膜搭配藥水過濾毒素，可在家自行操作，但須每天執行。換腎比洗腎好處多，但最大的問題是等不到可移植的腎臟。

林鈺琳表示，無論是血液透析或腹膜透析都需建置洗腎管路，血液透析需手術建立自體血管或人工血管，血管養成至少要等六周，有些患者血管狀況不佳甚至要等三個月。

腹膜透析則是在腹部畫開小傷口以植入灌引流管路，復元時間約一到兩周，近年臨床有新的經皮植管技術，傷口僅兩公分，不需要擔心時間排程，門診約30分鐘可以完成，患者恢復時間也大幅縮短。

林鈺琳表示，有些腎友不願在進入洗腎前建置管路，但疫情若再次爆發，醫院的醫療量能降載，洗腎管路建置手術恐因此延宕，最終延誤治療，反而更威脅生命。

他說，洗腎方式因人而異，只要不嚴重影響生活都是最好的選擇。疫情期間，許多長輩冒著染疫風險，每周仍至洗腎室進行血液透析，令人擔心，其實若身體狀況允許，腹腔沒有嚴重沾黏，且可以自行在家灌液，末期腎臟病患者在選擇未來的洗腎方式時，可以將腹膜透析作為考量。

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