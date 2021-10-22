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新冠疫情下 5大身心受創高風險族群 留心「悲傷5階段」

謝承恩
面對變化多端的疫情，民眾身心狀況也跟著起伏，焦慮、憂鬱、低落不時襲來。(Getty Images)
面對變化多端的疫情，民眾身心狀況也跟著起伏，焦慮、憂鬱、低落不時襲來。(Getty Images)

疫情趨緩，但受傷的身心恐怕無法說復元就復元。面對變化多端的疫情，民眾身心狀況也跟著起伏，焦慮、憂鬱、低落不時襲來。心理諮商師許家綺提醒，失業者、學生、確診者、喪親者、醫護人員是五大身心受創高風險族群，一旦出現「悲傷五階段」，一定要適時對外求助。

★先是否認 不願面對現實

通常身心受到創傷，會經歷「悲傷五階段」，先是否認，不願面對現實或否定事實；接下來是憤怒，對任何事物都感到不平；第個三階段是討價還價，認為只有一種方法可以解決事情；第四階段放棄，不再抱怨也不再憤怒，陷入失落憂鬱狀態；第五階段是接受。前四個階段會不斷反覆進行，才可能進入第五階段。

★調整身心狀態 再訂目標

許家綺表示，疫情期間，失業者往往會在第一時間否定自己，不知如何適應現況。部分失業者即使失去工作，存款仍可支應一到三個月生活，建議可以先沉澱，將失業期間視為暫時休息的時光，調整身心狀態，再訂定目標，嘗試各種機會，有助未來發展。

兩類學生會受疫情影響，一是剛畢業的社會新鮮人、二是剛好要升大學或高中的學生，焦慮感將遠高於同齡者。

許家綺表示，家長此時扮演重要角色，應給予更多空間，社會新鮮人也可嘗試不同歷程，打工換宿、多元學習等，身心穩定後再投入職場。

★確診曝光 不知所措自責

許家綺表示，確診者易受關注，任何人都可能知曉你或妳是誰，因擔心隱私曝光而不知所措，出現易怒、恐慌等情緒，加上確診者常會有「自責感」，但是，親友之間若無法抒發身心壓力，應立即尋求身心科的協助。

因疫情而喪親的家屬，更是疫情下身心飽受創傷的一群人。許家綺建議，喪親之痛不要隱忍，此時反而需要好好宣洩，當哀傷情緒湧上心頭，可把對離世親人的感念之情寫成文字，有助走出傷痛。

★醫護人員 忽視心理健康

醫護人員長時間於第一線作戰，避免家人染疫，盡可能與家人保持距離，但仍可能害怕感染病毒，少了抒發管道最終累積成壓力，許家綺表示，醫護人員雖是專業人員，但心理健康往往被忽視，部分心理諮商所有提供心理健康支持方案，協助醫護人員重新反思自我價值。

疫情 心理健康 隱私

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