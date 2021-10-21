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天天低頭滑手機 小心擁有「貴婦包」 頭痛找上門

記者賴香珊／南投報導
長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，可透過常練習縮下巴、改善坐姿緩解。圖／台中榮總埔里分院提供
長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，可透過常練習縮下巴、改善坐姿緩解。圖／台中榮總埔里分院提供

現今社會人手一機，甚至透過筆電、桌機或平板等數位載具遠距上班或上課，因此出現肩頸疼痛等症狀，台灣台中榮總埔里分院復健科表示，因該症狀到院求診患者，多半都是不當使用3C產品所造成，最常見就是「貴婦包」，並導致頸因性頭痛。

中榮埔里分院復健科指出，「貴婦包（dowager’s hump）」指的是背後頸椎和胸椎交界的地方突出的一包肉，使得不少患者以為是因為好吃懶做變胖造成，錯當富貴象徵被說是「貴婦後肩頸的駝峰」，實際上變胖產生貴婦包的認知是錯誤的。

而「貴婦包」其實是因為看手機或螢幕太久，頭不知不覺一直往前伸，直到頸椎已經承受不了頭的重量而變形，造成後肩頸駝峰凸起，而這類患者不見得會有肩膀或手臂麻痛等症狀，多半會因頸後肌肉變緊，筋膜緊、抽痛而導致頸因性頭痛。

該院復健科物理治療生王繼貞說，罹患頸因性頭痛的患者經常誤以為頭痛是工作壓力太大造成的偏頭痛，沒察覺是因為脖子肌肉太緊繃所造成，而這類症狀只要常練習縮下巴，並改善坐姿讓耳垂、肩峰和髖關節成一直線，就可以有明顯改善。

此外，因常用3C而易出現的症狀還有「圓肩」，像肩膀不對稱、大小邊、高低不均、雙手同時舉高時角度不一樣、穿寬鬆衣物時衣領易掉到某一側，甚至「長短腳」都是廣義的圓肩現象，多半是使用電腦鍵盤或滑鼠的位置太遠離身體所造成。

中榮埔里分院復健科表示，3C低頭族所造成的頸椎傷害多半是短暫且可逆的，只要在症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解，平時則得多注意自己的姿勢和工作時間，加上規律的牽拉運動等治療，復原的效果通常是令人滿意的。

長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。...
長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。圖／台中榮總埔里分院提供
長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。...
長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。圖／台中榮總埔里分院提供

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