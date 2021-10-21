年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

台灣乳癌年輕化，根據最新癌症 登記報告顯示，不到50歲新確診乳癌人數突破5千人，其中「極年輕型」35歲以下者超過400人，不到40歲確診者更高達1200人。醫師提醒，年輕型乳癌普遍具有腫瘤 較大、惡性度高、易轉移等特性，憂心新冠疫情下，更難早期發現、治療，呼籲民眾掌握「3招」，包括勇敢面對、了解自身疾病與治療計畫、尋求心理支持。

世界衛生組織（WHO）最新統計，2020年乳癌患者首度超越肺癌，成為全球最常見癌症，在新冠疫情影響下，乳癌篩檢 與就醫意願大幅降低，篩檢量相較去年同期減少17.4%。

台灣乳房醫學會理事長暨台北榮民總醫院外科部部長曾令民表示，根據臨床研究，年輕型乳癌普遍具有腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移等特性，也憂心復發或轉移，特別是35歲以下的「極年輕」乳癌患者，復發或轉移的治療預後，相較停經後患者較為不良。

今年44歲的乳癌病友Tiffany，因家族史與乳房纖維囊腫，10多年來定期追蹤乳房檢查，因結婚生子暫停定期篩檢，沒想到4年前準備嘗試第3次人工試管時，竟發現確診乳癌。歷經二次乳房切除，才發現腫瘤擴散至內乳淋巴結，經過多次化療放療，今年8月又發現乳癌轉移至雙肺、骨頭與右頸淋巴，面對二次侵襲，她樂觀面對，加上參與病友社團，女孩互相打氣，了解很多治療選擇，減少擔憂與害怕。

曾令民表示，原本許多穩定控制的年輕病患，突遇復發或轉移，在告知檢查結果時，醫護也感到相當心疼，近期受惠乳癌各亞型治療選擇的多元與進步，鼓勵年輕病友別放棄，並掌握抗癌「3招」與癌症和平共存。

第一招：「勇敢面對」

經確診乳癌復發或轉移，雖難免恐懼、挫折，但「唯有自己才能戰勝自己」，現有完善醫療團隊及多元照護建議，病友若迅速整頓心態，能正向、勇敢地迎接長期抗癌作戰。

第二招：「了解自身疾病與治療計畫」

乳癌治療包括化學治療、抗賀爾蒙治療、卵巢抑制、標靶治療與免疫療法，依據不同亞型打造個人化治療計劃，有助於延緩化療時間或疾病惡化時間，維持工作與日常生活，緩解經濟壓力、完成生命中更多重要的事。

第三招：「尋求支持」

專為年輕乳癌病友創立的「花漾女孩GOGOGO」，年輕病友對於生活、人際交友、懷孕生子、工作發展等，有更多不同的顧慮與心情。有一同作戰的夥伴相互扶持、傾訴，更多資源與經驗談分享，年輕女孩們與癌和平共存非難事。

影片來源：YouTube

「花漾女孩GOGOGO」今年邀請金馬實力派演員郭書瑤擔任年度衛教大使，攜手年輕病友米娜、凱西與貝拉共同拍攝首支乳癌勵志衛教影片「閃耀花漾人生，我作主」，細膩闡述年輕女性於新婚、實踐夢想的路上，一旦罹癌人生計畫重新洗牌，陷入乳癌復發轉移的長期陰影與困境。

花樣女孩GOGOGO創辦人潘怡伶分享，許多病友正規劃結婚生子、求學工作與理想實踐，一旦遭遇乳癌復發或轉移，從原本「一期乳癌」跳級成「乳癌四期生」，被迫暫停所有規畫，面對關係改變、無法生育、經濟負擔，過去治療有限，副作用讓人苦不堪言，讓年輕病友更加重視「生命延長後的生活品質」。

郭書瑤鼓勵病友面對乳癌不要害怕，透過審慎了解、積極面對自己的治療選擇，不斷更新治療趨勢的新知，尋求專業醫療團隊協助，不輕易停下治療腳步，我們仍可繼續延續並閃耀自己的花漾人生，自己作主。