拔牙、植牙後鼻涕倒流+聞到腥臭味 小心齒源性鼻竇炎

圖一：拔牙後因廔管（紅色箭頭處）而引發的右側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

兩位中年閨密某日一起走進了診室，主訴近幾個月頻繁的聞到腥臭味，常出現鼻涕倒流、喉頭異物感、清喉嚨或喉頭搔癢欲咳情況，其中一位還伴隨有單側頭痛（圖一），詳細詢問症狀發現，她是某次拔完牙後開始有這些症狀，另一位則是半年前植完牙後才出現症狀（圖二）。經檢查確診，她們罹患了「齒源性鼻竇炎」。

圖二：植牙（紅色箭頭處）後產生的左側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

其實齒源性鼻竇炎不是罕見的臨床問題，但若在最初時牙醫師及耳鼻喉科醫師沒留意這個診斷的可能性，並提供適切的治療，往往會讓疾病逐漸惡化，後續需要較長的時間恢復，甚或引發醫病糾紛而造成醫、牙、病之間的「三輸」。這對閨密後來在醫療團隊的合作下，成功解決了長達數個月的困擾。

什麼是齒源性鼻竇炎？

指的是因為牙齒問題所引發後續的鼻竇炎，因為鼻竇之一的上頷竇和上排牙齒都是依附在上頷骨上的結構，一旦發炎，彼此會互相影響。

過去文獻統計，約有10%的鼻竇炎是屬於齒源性的，約七成的單側上頷竇炎是來自牙齒的問題，近年很多研究也證實，齒源性鼻竇炎發生率逐年上升。

根據統計，齒源性鼻竇炎的發生原因，常見於拔牙、植牙、正顎手術或鼻竇增高手術等醫療處置之後，而牙根頂端的牙周膿瘍、慢性牙周炎及齒源性囊腫等也是可能原因。

齒源性鼻竇炎也會有鼻塞、鼻蓄膿及鼻涕倒流（圖三）、顏面或上齒槽疼痛等症狀，但較不相同的是，病患多數會聞到明顯的腥臭味、甚至鼻涕帶有血絲，也較常出現局部的黴菌及對經驗性抗生素反應不佳的臨床狀況出現。在早期診斷上，使用鼻竇影像重組 的方式，可提高對齒源性鼻竇炎的診斷率，有助於這個疾病的早期發現。

圖三：內視鏡檢查下，齒源性鼻竇炎呈現鼻蓄膿、鼻涕倒流(紅色箭頭)及鼻竇腔出口鼻黏膜腫脹情形(藍色標示)，常引發病患喉頭搔癢或久咳不癒。（圖：羅盛典提供）

如何治療及預防？

雖然是牙齒所引發的鼻竇症狀，一定得解決牙齒的問題。不過最新的國際共識顯示，在鼻竇炎的程度及症狀已相當嚴重時，單純僅處理牙齒的問題並無法改善病人的鼻竇症狀，加上多數齒源性鼻竇炎因感染細菌的差異導致口服藥物效果往往不佳，所以若未能早期發現及適當處理，可能就需要再接受鼻竇內視鏡的手術。

而因植牙所引發的鼻竇炎，還可能因為有保留植體的考量，多數需要鼻科醫師早期即進行手術來處理鼻竇的問題。