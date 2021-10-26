多虧醫護提醒凍精 癌友喜迎新生命

傳勇32歲時罹血癌，骨髓移植滿5年、病情穩定後，開始考慮生育、進行人工生殖，去年喜獲麟兒「小薯球」。(記者林琮恩/攝影)

九年前一通告知罹癌的電話，改變了傳勇的人生，當時他僅32歲，想都沒想過自己會得癌症 。

還在震撼與混亂中，醫院護理師提醒才結婚八個月的傳勇，治療副作用之一是不孕，如果考慮生育後代，就必須先做打算。傳勇至今仍十分感激這位護理師，「若不是當時的提醒，就沒有懷抱中的可愛孩子『小薯球』。」

傳勇罹病前是一位熱愛運動的陽光男子，卻在一次路跑後身體出現異狀，他除了體能變差、容易疲倦，還出現牙齦連續出血、脖子異常腫塊，在附近的醫院抽血後，驗出白血球數量異常，數值超過7萬。轉診至大醫院後安排骨髓穿刺，醫師確認他罹患了急性骨髓性白血病。確診初期先以口服化療藥控制芽細胞（異常的白血球）增生，待白血球數量降低後，開始接受化療。

這個病生得那麼早、那麼突然，傳勇記憶猶新，在化療療程開始前，護理師就細心確認他的工作和婚姻狀況，並在知悉他才剛結婚、還沒生小孩後，告知他化療導致不孕的可能性與生育保存的資訊。「那時，我和太太才意識到生育的問題。」那時傳勇也抱著「買保險 」的心情，在與泌尿科醫師會診後，決定冷凍精子。

傳勇在初次化療完成後七個月，癌症復發，為了進行骨髓移植需要更高劑量的化療。在受盡病痛與治療折磨後，傳勇檢測 後確定，已喪失生育功能，且復元的機率微乎其微。但他認為，自己很幸運遇到有生育保存觀念的醫護人員，即使療程不簡單，仍提醒他還有「選擇生育與否的權利」。

骨髓移植滿5年之際，傳勇病情漸趨穩定，也開始考慮生育。與妻子討論後，他決定進行人工生殖。期間歷經一次試管療程失敗，終於在去年成功喜獲麟兒。傳勇進入產房陪產，看著得來不易的兒子「小薯球」呱呱墜地，初為人父的他不禁讚嘆：「謝謝你成為我的寶貝兒子！」