我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

多虧醫護提醒凍精 癌友喜迎新生命

林琮恩
傳勇32歲時罹血癌，骨髓移植滿5年、病情穩定後，開始考慮生育、進行人工生殖，去年喜獲麟兒「小薯球」。(記者林琮恩/攝影)
傳勇32歲時罹血癌，骨髓移植滿5年、病情穩定後，開始考慮生育、進行人工生殖，去年喜獲麟兒「小薯球」。(記者林琮恩/攝影)

九年前一通告知罹癌的電話，改變了傳勇的人生，當時他僅32歲，想都沒想過自己會得癌症

還在震撼與混亂中，醫院護理師提醒才結婚八個月的傳勇，治療副作用之一是不孕，如果考慮生育後代，就必須先做打算。傳勇至今仍十分感激這位護理師，「若不是當時的提醒，就沒有懷抱中的可愛孩子『小薯球』。」

傳勇罹病前是一位熱愛運動的陽光男子，卻在一次路跑後身體出現異狀，他除了體能變差、容易疲倦，還出現牙齦連續出血、脖子異常腫塊，在附近的醫院抽血後，驗出白血球數量異常，數值超過7萬。轉診至大醫院後安排骨髓穿刺，醫師確認他罹患了急性骨髓性白血病。確診初期先以口服化療藥控制芽細胞（異常的白血球）增生，待白血球數量降低後，開始接受化療。

這個病生得那麼早、那麼突然，傳勇記憶猶新，在化療療程開始前，護理師就細心確認他的工作和婚姻狀況，並在知悉他才剛結婚、還沒生小孩後，告知他化療導致不孕的可能性與生育保存的資訊。「那時，我和太太才意識到生育的問題。」那時傳勇也抱著「買保險」的心情，在與泌尿科醫師會診後，決定冷凍精子。

傳勇在初次化療完成後七個月，癌症復發，為了進行骨髓移植需要更高劑量的化療。在受盡病痛與治療折磨後，傳勇檢測後確定，已喪失生育功能，且復元的機率微乎其微。但他認為，自己很幸運遇到有生育保存觀念的醫護人員，即使療程不簡單，仍提醒他還有「選擇生育與否的權利」。

骨髓移植滿5年之際，傳勇病情漸趨穩定，也開始考慮生育。與妻子討論後，他決定進行人工生殖。期間歷經一次試管療程失敗，終於在去年成功喜獲麟兒。傳勇進入產房陪產，看著得來不易的兒子「小薯球」呱呱墜地，初為人父的他不禁讚嘆：「謝謝你成為我的寶貝兒子！」

癌症 檢測 保險

上一則

精神危害不可小覷 近兩成新冠重症病患半年內現焦慮症

下一則

吃對食物抗發炎 薑黃+黑胡椒讓感冒快快好

延伸閱讀

一次性十二指腸鏡 手術膽管癌避感染

一次性十二指腸鏡 手術膽管癌避感染
強制接種令實施 3.4萬醫護下崗 減員3.5%

強制接種令實施 3.4萬醫護下崗 減員3.5%
防疫最前線 德州醫院協會盼醫護強制接種

防疫最前線 德州醫院協會盼醫護強制接種
紐約州醫護接種率達97% 州府將上訴宗教豁免准許令

紐約州醫護接種率達97% 州府將上訴宗教豁免准許令

熱門新聞

打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

降血脂3要素：用藥、飲食及運動

2021-10-24 02:00
前立委朱高正晚間因大腸癌病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。本報系資料照

朱高正大腸癌病逝 久坐、不運動、晚睡都是危險因子

2021-10-22 17:30
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

2021-10-22 05:20
圖一：拔牙後因廔管（紅色箭頭處）而引發的右側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

拔牙、植牙後鼻涕倒流+聞到腥臭味 小心齒源性鼻竇炎

2021-10-25 02:05
臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，手術治療有健保給付。記者卜敏正／翻攝

老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除

2021-10-23 05:13

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點