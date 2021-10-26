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睪丸癌好發年輕男性 凍精有「子」望

許佳惠

台灣泌尿科醫學會理事長吳文正表示，常見的男性泌尿道癌症為攝護腺癌、膀胱癌、腎盂癌、腎細胞癌等，睪丸癌占很小比率，但因睪丸癌好發於年輕育齡男性，其他病人相對年齡較大，因此需保留睪丸癌病人生育力。

臨床上睪丸癌治療成功率高達九成以上，病人在切除腫瘤後，還需要化療或放射線治療，甚至兩者合併使用，但生殖細胞生長速度快，深受藥物毒性影響，大量放射線更可能影響細胞、讓細胞壞死，因此化療後1到2年、放療後1年，可能都沒有精蟲、也不建議受孕。

此外，睪丸癌病人的精蟲數量、活動力和形狀都較差，受孕率本就偏低，即使只拿掉一側睪丸、剩下健康的另一側又受化放療影響，更不容易受孕，因此建議手術後、化放療前先凍精保留「生」機。

吳文正說，通常病人剛得知罹癌時，往往因驚嚇只想活命，沒想到生育問題，此時醫師扮演關鍵角色，他在臨床上會提醒病人可以凍精，當作保本保險。

吳文正說，因為睪丸手術是小手術，一般泌尿科診所就可以開刀，有時候醫師沒特別注意就動刀了。為了提醒醫師留意癌友生育議題，台灣泌尿科醫學會將由醫學會完成的「睪丸癌病人生育能力保護共識宣言」公告在醫學會官網上。

吳文正也提醒，隱睪症者罹患睪丸癌機率比常人高百倍，而且位置越高、癌化機率就越大，腹腔內癌化機率高於鼠蹊部，因此隱睪症一定要處理。而睪丸癌只能靠自我檢查，如果摸到大小不一、形狀像釋迦或有硬塊，都建議盡早就醫。

台灣 癌症 釋迦

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