血癌治療不能等 搶時間保留生育力

血癌年輕病人多，在展開治療前盡早讓病人了解生育能力的風險及如何保存，才有希望搶救生育機會。(Getty Images)

中華民國血液及骨髓移植學會理事長柯博升表示，由於血癌治療非常急迫，且治癒率高，再加上年輕病人多，因此在展開治療前，一定要超前部署，盡早讓病人了解生育能力的風險及如何保存，才有希望搶救生育機會。

柯博升說，血液癌症 的治療方式中，進行造血幹細胞移植對生育能力的影響最大，因移植會同時配合使用高劑量化療或全身放射線治療，不論男女，約八到九成的病人會影響生育機會。

柯博升指出，血癌病人的治療不能等，一旦確診就需立刻治療，不像乳癌等其他癌症確診後，可等上數周再做治療。因此醫師在血癌初期診斷時，就應趕在治療模式啟動前，向病人說明生育能力面臨的風險，在最短的時間內和病人討論如何保存，或配合病人想法，必要時調整治療方式。

「這個時間雖然很短、很趕，但絕不能在做了造血幹細胞移植後才處理，到時候精子或卵子經過化療的品質已經下降，甚至取不到了。」柯博升強調。

患者年紀輕、治癒率高

保護血癌病人生育能力的另一個關鍵原因，是血液癌症的病人年齡較輕，而且治癒率高，因此保護生育能力格外重要。柯博升表示，年輕病人有70%痊癒的機會，醫病之間應提前考慮未來長期的問題。

血液及骨髓移植醫學會與血液病學會目前已完成生育保護宣言，柯博升表示，學會正著手製作做衛教單張和動畫影片，向醫護人員宣導，也要在各大移植中心加入有關生育能力保護的宣導內容。

他說，多數病人確診罹癌後，第一個念頭只想到保命，不太會想到生育，但血癌是痊癒率高的疾病，學會發展宣言，正是為了在第一時間保護病人權益。

幹細胞移植雖會影響生育能力，但也有女性病人在移植後順利懷孕，或男性病人的伴侶懷孕。柯博升說，他曾遇過兩三位病人，原預期移植後不易懷孕甚至沒有生育能力，但沒想到化療過後隔了一陣子竟然懷孕了，病人非常驚訝又擔心胎兒是否正常。經與醫師討論後，決定在懷孕期間盡可能追蹤胎兒的健康，包括羊膜穿刺、母體基因分析和多次超音波等，所幸一切正常，寶寶誕生後也很健康。