用餐飯菜掉滿桌、常被嗆到？當心「口腔衰弱」徵兆

(取材自健康醫療網)

經常感到口渴、飲食容易嗆到勿輕忽！醫師提醒，可能是口腔衰弱的徵兆，口腔衰弱症是普遍長者容易面臨的疾病，許多長者可能因為輕忽引發嚴重的吸入性肺炎等併發症 ，甚至導致死亡。

口腔、吞嚥40歲後開始退化 這些徵兆莫忽視

北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，隨著年齡增長，口腔肌肉 群及吞嚥肌肉群也會衰老，一般平均40歲以後會開始退化，而通常口腔開始弱化都是容易忽略的小狀況，例如經常感到口渴，飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清等，民眾可能以為是一時不小心，殊不知可能是口腔開始弱化的徵兆。

口腔衰弱症 易致吸入性肺炎

北醫大口衛系助理教授劉如芳強調，牙齒脫落、牙周病、齲齒、吞嚥肌失能等問題都與口腔衰弱症相關，一時不察可能因此引發營養不良、吸入性肺炎等併發症，而肺炎已常年名列國人十大死因，其中吸入性肺炎更是常見病因，像在飲食時嗆到，口咽分泌物流到氣管，導致病菌侵犯肺部進而引發肺炎也不少見，但事實上，只要避免口腔衰弱症就可大幅降低風險。

缺乏口腔照護 牙齒壞得快

北醫大口腔醫學院院長鄭信忠強調，缺乏照護的口腔會有口臭、舌苔厚等情形，許多人還有唾液分泌很少的問題，牙齒所剩無幾還無法使用，若要恢復口腔機能，必須進行口肌肉、咳嗽、吞嚥及發聲訓練，但事實上，這些都可透過及早且良好的口腔照護避免。

【延伸閱讀】

古代人罹癌怎麼治療？ 帶你窺探中醫治癌症 的秘密

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

>資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51657

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw