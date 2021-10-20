突劇烈頭痛、四肢無力？當心「硬腦膜下血腫」

圖片來源 ／健康醫療網

黎先生是位年輕、身強體健的外籍移工，在一普通的工作 日，突然間劇烈頭痛合併右側的肢體癱軟無力，在朋友的陪伴下來到醫院急診室，經安排電腦斷層檢查發覺腦部異常，確定為頭部慢性硬腦膜下血腫合併急性出血，幸而緊急開刀後順利的康復。

急性硬膜下血腫 易造成腦部神經不可逆傷害

亞東醫院神經外科岑昇信醫師表示，急性硬腦膜下血腫大部分伴隨明顯頭部外傷的病史，而且症狀來得又快又猛；而慢性硬腦膜下血腫往往沒有明顯的外傷病史，臨床上症狀惡化較緩慢、較不明顯。

而症狀不明顯的慢性硬腦膜下血腫的病人，在沒有外傷的情況底下出現急性出血，對病人的影響也會來的非常快，硬腦膜下血腫造成神經壓迫及腦壓增加，造成病人出現肢體無力、意識改變等問題，需要緊急手術將血腫清除，以免腦部神經因為長時間被擠壓而造成無法挽回的傷害。

語言不通靠耐心與團隊合作 即時救治病人

岑昇信醫師回憶，黎先生因為剛來台灣 不久，無法用中文溝通，感謝現在的科技發達，手機 翻譯軟體能協助醫師與病人溝通。經過充分溝通、解釋病況，黎先生順利在手術後一週順利康復出院，在積極復健治療之下，手腳也力量很快就恢復。回診時，岑醫師再度利用翻譯軟體的便利，仔細叮囑後續的一些注意事項。

勿輕忽頭痛症狀 把握治療黃金期

並非所有的腦部手術病人都可以恢復良好、不留下後遺症，即時送醫治療、快速診斷、準確治療，以儘量減少神經損傷，並在後續自身積極復健，才是能否復原的重要因素。

岑昇信醫師呼籲，如果有任何外傷導致出現急性病徵，一定要盡快就醫，才能在黃金時間內做出最好的診治，後續配合醫師指示進行復建，才能將對身體的傷害降到最低。

【延伸閱讀】

OHCA是什麼？救得回來嗎？存活關鍵在目擊者

二次隆鼻手術 專業醫美團隊分工「重建」自信心！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51654

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw