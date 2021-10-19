我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

50歲男子胸痛到醫院就醫 竟確診罹食道癌

記者胡蓬生／苗栗報導
病患經內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎（紅圈處），電腦斷層確診為食道癌。圖／大千綜合醫院提供
病患經內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎（紅圈處），電腦斷層確診為食道癌。圖／大千綜合醫院提供

台灣苗栗縣50歲羅姓男子有喝酒和抽菸習慣，因出現胸痛到醫院就醫，經醫師以內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎，組織切片送驗顯示為下食道鱗狀細胞癌，電腦斷層掃描確診為食道癌第2期，經胸腔外科醫師進行手術治療，術後恢復良好，目前持續追蹤。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，喝酒、抽菸、吃檳榔、常吃刺激性、醃漬類或太燙的食物，都是罹患食道癌的高危險因子。另外，胃食道逆流也是導致食道癌的原因之一，由於胃液反覆由胃部逆流到食道，長時間刺激下，容易導致細胞病變引發食道癌。

食道癌初期症狀為進食時覺得胸骨後或心窩處會悶脹、灼痛，吞嚥過程中會有異物感或阻塞滯留的感覺。另外，罹癌的位置不同，症狀也會有差異，上段的食道癌大多有咽喉不適或異物感、中段則是進食時有胸骨後方或背部疼痛感、下段在進食後容易出現腹脹或悶痛，隨著病程發展，吞嚥障礙狀況會越來越嚴重，從一開始吃乾硬食物有困難，到只能吃半流質食物，最後甚至連流質食物或水都無法食用。

李斯凱表示，早期食道癌手術治療，5年治癒率高達80-85%，提醒民眾，除了要戒除不良生活及飲食習慣之外，也要注意症狀的發生，才能及早發現並給予適當的治療。

李斯凱醫師提醒，抽菸、喝酒、吃檳榔或不正常的飲食習慣，都是造成食道癌的原因。圖／...
李斯凱醫師提醒，抽菸、喝酒、吃檳榔或不正常的飲食習慣，都是造成食道癌的原因。圖／大千綜合醫院提供

台灣 醃漬

上一則

印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病

延伸閱讀

印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病

印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病
請問專家／控制高血壓 預防心臟病

請問專家／控制高血壓 預防心臟病
久坐少動 開始運動別「心急」

久坐少動 開始運動別「心急」
2學生打BNT心肌炎 中央通報竟0例 挨批慢半拍

2學生打BNT心肌炎 中央通報竟0例 挨批慢半拍

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統