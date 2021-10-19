我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病

記者王駿杰／新竹報導
印尼外籍看護依達（左）術後回診，心臟狀況良好，診後與主治醫師新竹馬偕心臟外科主任蘇上豪（右）合照。圖／醫院提供
印尼外籍看護依達（左）術後回診，心臟狀況良好，診後與主治醫師新竹馬偕心臟外科主任蘇上豪（右）合照。圖／醫院提供

一名印尼籍外籍看護依達在台工作近十年，前陣子發現體重逐漸增加，即使減少食量情況仍未改善，在增加7至8公斤之後開始有喘的症狀，運動耐受力變差，以為過一陣子就會好，便忍耐不就醫。上周卻突感劇烈胸痛，像被石頭壓住一般，便緊急至新竹馬偕醫院就診，心臟內科醫師林柏霖透過心導管檢查，發現是急性血栓造成右冠狀動脈阻塞，且意外檢查出依達罹患風濕性心臟病合併二尖瓣狹窄及三尖瓣閉鎖不全問題，而冠狀動脈的血栓就是前述疾病造成心律不整而導致，必須盡快動手術。

新竹馬偕心臟外科主任蘇上豪表示，醫療團隊一開始由心臟內科醫師林柏霖為依達的右冠狀動脈阻塞問題進行處理，待冠狀動脈的情況穩定後，接著由心臟外科團隊接手進行左心室二尖瓣置換，右心室則進行三尖瓣的修補與心律不整的燒灼術，經跨科別團隊合作，進行9小時手術並與術後外科護理團隊的悉心照護下，依達不到兩星期便順利康復出院。

蘇上豪回憶，雖然依達手術完隔兩天就能夠在床邊做復健，但仍需住院觀察，住院期間雇主一家人對依達的關心和照顧，讓他十分感動。理論上雇主可以因病解雇她，但是他們卻鼓勵依達接受手術，並且負擔所有可能的費用，這樣的大愛很令人動容。

蘇上豪呼籲，不明原因的體重增加及水腫，除可能是腎臟問題外，心臟的狀況也不容忽視，提醒民眾時時留意身體上的任何異狀，若出現累、喘、腫的症狀，可能是心臟在發出求救訊號，必須提高警覺，盡早就醫。

蘇上豪提醒心臟是人體中最重要的器官，如果有累、喘、腫的症狀出現千萬不可輕忽。圖／...
蘇上豪提醒心臟是人體中最重要的器官，如果有累、喘、腫的症狀出現千萬不可輕忽。圖／醫院提供

心臟病 印尼 工作

上一則

藍莓抗氧化 有5健康益處

下一則

50歲男子胸痛到醫院就醫 竟確診罹食道癌

延伸閱讀

Umeke在銀髮展位 分發禮包/抽獎活動

Umeke在銀髮展位 分發禮包/抽獎活動
李杏嬋心臟內科談心血疾病預防

李杏嬋心臟內科談心血疾病預防
請問專家／控制高血壓 預防心臟病

請問專家／控制高血壓 預防心臟病
防心臟病、中風？60歲以上服阿斯匹靈 須遵醫囑

防心臟病、中風？60歲以上服阿斯匹靈 須遵醫囑

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統