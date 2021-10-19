印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病

印尼外籍看護依達（左）術後回診，心臟狀況良好，診後與主治醫師新竹馬偕心臟外科主任蘇上豪（右）合照。圖／醫院提供

一名印尼 籍外籍看護依達在台工作 近十年，前陣子發現體重逐漸增加，即使減少食量情況仍未改善，在增加7至8公斤之後開始有喘的症狀，運動耐受力變差，以為過一陣子就會好，便忍耐不就醫。上周卻突感劇烈胸痛，像被石頭壓住一般，便緊急至新竹馬偕醫院就診，心臟內科醫師林柏霖透過心導管檢查，發現是急性血栓造成右冠狀動脈阻塞，且意外檢查出依達罹患風濕性心臟病 合併二尖瓣狹窄及三尖瓣閉鎖不全問題，而冠狀動脈的血栓就是前述疾病造成心律不整而導致，必須盡快動手術。

新竹馬偕心臟外科主任蘇上豪表示，醫療團隊一開始由心臟內科醫師林柏霖為依達的右冠狀動脈阻塞問題進行處理，待冠狀動脈的情況穩定後，接著由心臟外科團隊接手進行左心室二尖瓣置換，右心室則進行三尖瓣的修補與心律不整的燒灼術，經跨科別團隊合作，進行9小時手術並與術後外科護理團隊的悉心照護下，依達不到兩星期便順利康復出院。

蘇上豪回憶，雖然依達手術完隔兩天就能夠在床邊做復健，但仍需住院觀察，住院期間雇主一家人對依達的關心和照顧，讓他十分感動。理論上雇主可以因病解雇她，但是他們卻鼓勵依達接受手術，並且負擔所有可能的費用，這樣的大愛很令人動容。

蘇上豪呼籲，不明原因的體重增加及水腫，除可能是腎臟問題外，心臟的狀況也不容忽視，提醒民眾時時留意身體上的任何異狀，若出現累、喘、腫的症狀，可能是心臟在發出求救訊號，必須提高警覺，盡早就醫。