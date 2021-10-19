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預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「醫師，我刷牙時間都很久，為何還是會得牙周病呢？」台灣台北醫學大學附設醫院牙科部齒顎矯正科專任主治醫師陳德星表示，牙周病引起的原因常與無法維持良好的清潔習慣有關，特別是使用慣用手刷牙易造成同一側牙齒沒有刷乾淨的問題。因此預防牙周病最佳的方式是做好口腔清潔及定期檢查。如有觀察到刷牙後出血、牙齦萎縮、牙齒鬆動等狀況，建議及早就醫檢查，維護口腔健康。

牙周病 牙齒周圍細菌感染的疾病

陳德星表示，牙根周圍會有一層「牙周韌帶」跟齒槽骨做連結，如果因為發炎或感染等因素，造成牙周韌帶與周邊的齒槽骨有破壞以及流失的狀況，稱之為「牙周病」。其所造成症狀包括口臭異味、牙齦發炎紅腫流血，更嚴重還會造成牙齦萎縮、牙根外露，甚至是牙齒動搖。至於引起的原因通常與沒有維持良好的清潔習慣，導致牙周的病菌形成牙結石，長期累積下便會使齒槽骨破壞、流失。

牙周病不可輕忽 對身體的影響超乎想像

陳德星說，牙周病對身體造成的影響可能超乎想像，如未妥善治療可能造成下列危害：

1.蜂窩性組織炎等感染性的疾病：因為牙周病是一個跟細菌造成的疾病。當身體的免疫系統無法抵禦細菌時，細菌就可能隨著軟組織擴散，進而影響口腔，造成局部性的腫脹。較嚴重的狀況包括喉部深部的感染壓迫氣管引起窒息、壞死性筋膜炎、嚴重菌血症及細菌性心內膜炎都有可能致命。

2.鼻竇炎：由於口腔上顎的後牙與上顎竇非常接近，此處骨頭較薄，受到破損時，或者是牙周病、牙根根尖發炎等齒源性感染，都有可能引起上顎竇發炎。

3.糖尿病心血管疾病風險：牙周病跟糖尿病具有雙向的影響。許多研究顯示牙周病是心血管疾病的潛在危險因子，已被證實往後會增加發生心血管疾病的風險。且研究顯示牙周病患者的血糖控制較差，若牙周病變嚴重，很可能會加重糖尿病的相關併發症。所以糖尿病的患者，不可忽視牙周病對身體所帶來的影響。

使用慣用手刷牙 刷牙兩側都要刷乾淨

陳德星分享診間常見NG的刷牙方式，無論是右撇子或左撇子都會有刷牙的慣性，如果沒有按照固定的方式刷牙只會刷到左邊，左邊認真刷、右邊忽略。對於沒有被訓練的成人或孩童來說，無法將牙齒徹底清潔乾淨，建議刷牙要從右側至左側，一顆顆刷乾淨，再從內側繞回來去刷。按照順序刷牙，才不會出現使用慣用手同一側牙齒沒有刷乾淨的問題。同時應選擇軟毛牙刷，避免太硬的牙刷會破壞牙齦周圍的組織。

預防牙周疾病 做好日常口腔清潔

陳德星強調，正確的刷牙及使用牙線、牙間刷，並且掌握三餐飯後及睡前都確實清潔牙齒是可以有效預防牙周病的產生。民眾如果自我檢測時發現有以下情形需及早就醫檢查：

1.注意刷牙及使用牙線後，是否有出血的狀況？

2.照鏡子看牙縫是否越來越大？牙齦是否有萎縮（牙齒看起來變長）？

3.用手或舌頭按壓牙齦，有否明顯腫痛不適或出血的狀況？是否會有牙齒鬆動、搖晃的情形？

把握就診時間 請教牙醫師問題

陳德星提醒，預防牙周病最佳的方式是做好口腔清潔以及定期檢查。如果沒有定期洗牙及口腔檢查的習慣，請攜帶健保卡至各院所諮詢牙醫師。若不確定口腔清潔的方式是否正確，請把握就診的時間詢問牙醫師。如果因為牙齒排列不整而造成清潔不易，也可以請牙醫師評估是否需要進一步的矯正治療，以利長期口腔健康的維護。

【延伸閱讀】

新冠患者患有牙周病 併發症提高3倍，死亡機率高9倍

牙周病好了又復發？ 全口牙周病治療維護牙健康

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51632

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